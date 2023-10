'I ove ćemo godine ići na Dunav odati počasti svim žrtvama, to nam nitko ne može zabraniti'

Ne pristajem na podjele, živimo svi u istoj zemlji, u jednoj Hrvatskoj. Naš Klub svake godine sudjeluje u Koloni sjećanja, idemo i u posjet Ovčari i memorijalnom groblju. Uz ta mjesta, idemo i na Dunav dan nakon mimohoda odati počast svim civilnim žrtvama rata. Pa ćemo tako i ove i nitko nam to ne može zabraniti, rezolutna je Sandra Benčić, predsjednica Kluba zastupnika Možemo, kojoj bi, kao i SDSS-u, Ivan Penava zabranio bacanje vijenca u Dunav u centru Vukovara.

A kako je najavio upitan za komentar na Sandru Benčić u emisiji Bujica, to će i učiniti.

- To je provokacija i to je politiziranje. Vidite, to je koalicijski partner ove Vlade, koji dolazi 17. studenog u Vukovar baciti vijenac srpskim žrtvama. Ja im poručujem da neće to napraviti ove godine, mogu to napraviti negdje skrivećki, ali u centru Grada neće dolaziti provocirati Vukovarce i Vukovar jer to što oni rade je sramotno - kazao je.

Ovo što vukovarski gradonačelnik i čelnik Domovinskog pokreta radi je, naglašava Benčić, nevjerojatno.

- Nemam zaista riječi. Da si bilo tko uzima za pravo da zabranjuje građanima sudjelovanje u odavanju počasti žrtvama je nezamislivo. To je nedopustivo i uzrokuje daljnju eskalaciju govora mržnje i podjela. Jest da je čelnik Vlade to počeo, ali ne smijemo na to pristajati. Ovo je iživljavanje nad onima koji izražavaju pijetet prema žrtvama, ali i prema samim žrtvama. U nedostatku sadržaja koji može ponuditi građanima, Penava poseže za najtežim oblicima demonizacije drugih i korištenja simbolike ustaškog režima da bi ušićario koji politički poen. I to je najjadnije od svega - poručuje zastupnica Možemo.

Kontaktirali smo i SDSS-ovog Milorada Pupovca za reakciju, no za sada ju nismo dobili.