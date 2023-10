Benčić najavila bacanje vijenca u Dunav, kao što to radi i SDSS. Penava: 'Neće moći ove godine'

To je provokacija i to je politiziranje, poručio je gradonačelnik Vukovara i čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava komentirajući najavu predsjednice Kluba Možemo Sandre Benčić kako će ove godine sa svojim stranačkim kolegama, osim sudjelovanja u Koloni sjećanja na žrtve Vukovara 18. studenog, dan ranije baciti i vijenac u Dunav.

To svake godine radi SDSS pa su Milorad Pupovac i Benčić bila jedna od tema razgovora s Penavom u emisiji Bujica u kojoj je gostovao sinoć nakon što je ujutro predstavio program za Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i sramotnom izjavom kako onaj kome smeta HOS, koji je tema ovogodišnje obljetnice, ne dolazi u Vukovar izazvao lavinu oštrih reakcija. Dijeljenje Hrvatske na taj dan je nedopustivo, zgroženo su komentirali akteri na političkoj sceni optužujući Penavu za politizaciju Grada heroja i tog dana prije izbora. Čak je i majka poginulog Francuza Jeana Michela Nicoliera, Lyliane Fournier, oplela po Penavi, šokirana što joj sina koristi u političke svrhe. Ne slaže se s korištenjem njegovog lika kao zaštitnim znakom ovogodišnjeg obilježavanja i traži da se njegova fotografija ukloni s plakata.

Penava otišao i korak dalje: 'Bacaju vijenac srpskim žrtvama. Ove godine, ja im poručujem, to neće napraviti u centru Grada'

Penava je sinoć, unatoč "paljbi", otišao čak i korak dalje. Zabranit će bacanje vijenaca u Dunav u centru Grada.

- Ova vlast dozvoljava da koalicijski partner ove Vlade dolazi 17. studenog u Vukovar baciti vijenac srpskim žrtvama. Ja im poručujem da neće to napraviti ove godine, mogu to napraviti negdje skrivećki, ali u centru Grada neće dolaziti provocirati Vukovarce i Vukovar jer to što oni rade je sramotno - kazao je.

Ovo jest politička tema, slaže se, ali je, dodaje, prije svega emotivna tema.

- Podsjetit ću samo kako su u organizaciji Grada Zagreba kolege od te iste Benčić na tzv. Trnjanskim krijesovima ove godine pozvali antifašiste iz Vojvodine, a koji su na pjesmu članova Domovinskog pokreta "Zovi, samo zovi" skandirali "gazi, gazi ustaše." Nije tada bilo policije ni pravosuđa da reagira. Za te ljude sve što je hrvatsko je valjda ustaško. Tako da su oni sami o sebi sve ispričali - poručio je pa u nekoliko navrata ponovio neka svi onima koji smeta HOS i slovo U ne dolaze tog dana u Vukovar, ne prihvaćajući pri tome da je on taj koji radi podjele u društvu.

- Rekao sam da će se mnogi dići, da im smeta HOS, da će im smetati slovo "U" i pokazalo se da je to tako, dobro je da smo se razotkrili u tome svemu i da vidimo tko je na kojoj poziciji. Ja, ne kao Ivan Penava, nego kao prvi čovjek Vukovara, koji na to ima pravo više nego bilo tko u ovoj zemlji, lijepo kažem da nam svi ti ne dolaze u Grad Vukovar ako im smeta. Apsolutno u ovoj priči nisu dobrodošli niti mogući provokatori koji će doći u nekakvim odorama i glumiti i mjeriti kukuruz, zazivati neka vremena fašizma i nacizma, svi ovi kojima je draga zvijezda petokraka, koji cijelo vrijeme pritišću 9. bojnu HOS-a i Skeju i njegove suborce. Nemojte doći, rekao sam to vrlo otvoreno i jasno. Ako su to podjele, onda ćemo se dijeliti na tim linijama, međutim čelni akteri ove zemlje davno su napravili podjele ove zemlje i upravo ovih dana slušamo o dvije Hrvatske iz usta premijera - opetovao je Penava. Ja uvijek zazivam u Vukovaru jednu Hrvatsku. I ta Hrvatska neka nam se pridruži. A ovi drugi, kojima smetaju heroji Grada Vukovara, koji bi htjeli mijenjati našu povijest, kojima smeta Hrvatska i ljube zvijezdu petokraku...Neki će reći da politiziram, ti političari nisu svjesni da ja s ovom temom živim svaki dan, svaki božji dan, a njima je ovo politika. Govoriti meni da ja politiziram s Gradom Vukovarom, u redu, to i je moja politika, da ja čuvam vrijednosti Domovinskog rata i HOS-a - naglasio je