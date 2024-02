I ove godine će 15 ljudi pokazati da Hrvatska može biti bolja

Prošli su mjeseci otkkao smo započeli kampanju kojom smo pozivali vas, drage čitatelje, da se sjetite posebnih ljudi čija su vam se dobra i plemenita djela urezala u pamćenje i zamolili vas da ih nominirate za nagradu Ponos Hrvatske. Prijave su se mogle slati i tijekom cijele godine, no, krajem iste smo vas na to dodatno podsjetili. Hvala svima na odazivu! Vaše su prijave sigurno pristigle na našu adresu, a marljivi žiri u kojem su ove godine bili Suzana Rešetar iz udruge Sjena, sociolog Dragan Bagić, HGSS-ovac Jadran Kapović, HRT-ov novinar Ognjen Golubić te Ivan Buča - glavni urednik 24sata, pomno je proučio sve priče. Na kraju su među mnogobrojnim sjajnim kandidatima uspjeli izdvojiti njih 15 koji su tako postali naši ovogodišnji dobitnici nagrade koju list 24sata zajedno s partnerom HRT-om dodjeljuje već 19 godina. Posao žitija nije bio nimalo lak.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Inspirativni ljudi mogu promijeniti društvo

- Spremnost nekih ljudi da ulože veliku količinu svog vremena i energije pomažući ljudima u nevolji, a koje većina nas drugih ne vidi ili ignorira, zbilja je nevjerojatna. To mi je ujedno bio i ključ po kojem sam birao dobitnike - rekao je sociolog Bagić. Dodao je da inspirativni ljudi, ljudi koji čine razliku, mogu pomoći u promjeni društvene atmosfere, ako ih se prepozna i javno istakne kao primjere i uzore.

Foto: ILUSTRACIJA/Davor Puklavec/PIXSELL

Intimna atmosfera Male dvorane

A mi se nadamo da će svi zainteresirani moći upiti tu posebnu atmosferu i inspirirati se dobrim djelima 28. ožujka u Maloj dvorani u Lisinskom, prateći dodjelu uživo ili preko malih ekrana. Intimni prostor Male dvorane savršeno je mjesto da naši ovogodišnji dobitnici sa svijetom podijele svoje ponekad teške i bolne, ali uvijek pune nade i vjere, priče koje su im obilježile godinu, mnogima i život. Do same dodjele, njihove priče možete pročitati u našim novinama i pogledati u emisiji Dobro jutro, Hrvatska. Već 7. ožujka prvi će dobitnik biti predstavljen u javnosti, a priče će se nastaviti iz dana u dan sve do 27. ožujka.

Ponosni pokrovitelji projekta su Pevex, ERSTE, INA, OTP, Fina, Končar i Studenac.