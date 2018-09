Suspendirani Peđa Grbin: 'Ovo je polagano umiranje SDP-a...'

SDP je trenutno u pat poziciji. Unatoč zahtjevima da odstupi i da se raspišu novi izbori, Davor Bernardić i dalje se grčevito bori za opstanak na Iblerovu trgu unatoč osobnom, ali i stranačkom rejtingu, koji je potonuo na najniže grane u posljednjih deset godina. Svi su svjesni da SDP s Bernardićem na čelu ovako dalje više ne može i ne ide, no pitanje je, kažu, što je najbolje rješenje krize koja stranku potresa već neko vrijeme. Problem je, kažu, što trenutačno nema jasnog odgovora tko je taj koji bi na mjestu predsjednika zamijenio Bernardića.

- Više ne postoje frakcije i grupe u SDP-u koje smatraju da Davor Bernardić ne treba otići. Jedino u čemu se nezadovoljnici stanjem kojim se vodi SDP razlikuju jesu načini na koje to žele izvesti. Pitanje je kako tranziciju odraditi najbezbolnije za stranku. Pučisti bi na silu, a oni umjereniji su mišljenja da bi trebali izabrati statutaran način. Najbolje rješenje za SDP bi bilo da Bernardić sam ode – kaže nam jedan od članova predsjedništva.

I dok ima onih koji su mišljenja da je SDP klinički mrtav i da mu nema pomoći, drugi su stava da se za stranku, unatoč svemu, još isplati boriti. I dok jedni zagovaraju izbore kao rješenje problema, drugi se pribojavaju da bi u ovakvoj situaciji izbori za sva stranačka tijela značili raspad SDP-a. No činjenica je da se članstvo SDP-a osipa i da se struktura članstva mijenja, kažu upućeni. Napominju da sve više članova vraća stranačke iskaznice, a primjer Bojana Glavaševića, kažu, samo je vidljiviji javnosti. Rezultat je to situacije u kojoj dosadašnji pritisci i zahtjevi da Bernardić odstupi te da se raspišu izbori nisu urodili plodom.

- Ljudi odlaze iz stranke i govore kako je glavni razlog tome što se srame načina na koji Davor Bernardić vodi stranku. Ljudi koji odlaze primjer su istinskih SDP-ovaca koji su u stranci bili zbog ideje a ne osobnog interesa – kaže izvor dobro upućen u zbivanja.

Jedini koji je od istaknutih SDP-ovaca javno i otvoreno progovorio o stanju u stranci je suspendirani član predsjedništva Peđa Grbin, koji potvrđuje osipanje članstva.

- Naravno da nije isto kad stranku napusti član predsjedništva i saborski zastupnik. Ako ne računamo Tomislava Sauchu i Miranda Mrsića, koji je izbačen, SDP su do sada napustila tri zastupnika: Tomislav Žagar, Zdravko Ronko i sad Bojan Glavašević, a sve je to posljedica Bernardićeve politike. Ovo što se SDP-u događa jest kao u pjesmi ITD Banda, polagano umiranje – jasan je Grbin.

Iako je to sto puta rekao, Grbin podcrtava kako bez odlaska Bernardića nema apsolutno nikakve šanse da se SDP spasi.

- Krnje predsjedništvo, glavni odbor u kojem nesmetano sudjeluju ljudi osuđeni u slučaju Hrabro dijete, potpun raspad sistema na lokalnom nivou, gdje se kupuju funkcije, pokazatelj su da SDP trenutno funkcionira samo na papiru – ustvrdio je Grbin.

Posljednje informacije su da bi se kriza u SDP-u mogla raspetljati tako da svi članovi predsjedništva do sredine rujna daju ostavke i tako osamljenog predsjednika natjeraju da raspiše izbore za sva tijela stranke. I dok ima članova predsjedništva koji smatraju da od toga neće biti ništa te pitaju zašto bi ljudi bliski Bernardiću povukli taj potez, drugi pak kažu kako se ta ideja već spominjala te je ona jedna od mogućnosti, no uvjeravaju da to za sada barem nije sinkronizirana odluka. Član predsjedništva podsjeća da je za funkcioniranje tog stranačkog tijela dovoljno da ima kvorum. Kad bi ostavke dala nekolicina članova, postoji mogućnost da se u to stranačko tijelo kooptiraju novi članovi, skloni Davoru Bernardiću.

Za Grbina su ove priče o ostavkama svih članova predsjedništva u najblaže rečeno smiješne:

- Ako se oni mogu dogovoriti o nečemu, zašto se ne bi dogovorili o tome da se pokrene postupak opoziva predsjednika? Naprosto, SDP je došao do zida. Oni koji to ne vide i ne poduzmu ništa bit će njegovi grobari. Ja to nemam namjeru biti i zato pod cijenu bilo kakvih sankcija neću šutjeti nego ću dati sve od sebe da se stranka spasi - ustvrdio je.

Pojedini članovi predsjedništva stava su da je Bernardić u ovom ratu za sada odnio pobjedu, jer je uspio podijeliti nezadovoljnike njegovim radom.

- Bernardić trenutno kontrolira sudbinu SDP-a i ne odustaje. Njemu je prihvatljivo da rejting stranke bude na 10 posto. Mišljenja je kako je dobro da njih pet uđe u Sabor. Najveći problem Bernardića je što je uvjeren da su svi problemi s rejtingom rezultat rada protiv predsjednika stranke. Drugi problem je što se okružio klimavcima koji mu govore da sve što radi radi ispravno – kaže član predsjedništva.

U slučaju da dođe do novih izbora u SDP-u, pravo na kandidaturu za predsjednika SDP-a ne bi imali suspendirani članovi Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović ni Vedran Babić. Grbin je i o tome iznio svoj stav.

- To je očito dio plana gospode koja puštaju informacije o ostavkama svih članova predsjedništva kako bi umjetnim putem smanjili konkurenciju unutar stranke. To je još jedan pokazatelj ozbiljnosti krize u kojoj se trenutno stranka nalazi – rekao je Grbin.

Unatoč suspenziji i praktički zavezanim rukama, Grbin ne odustaje od borbe za SDP.

- Obiteljski sam tvrdoglav i borit ću se dok god SDP-a bude. Mislim da za ozbiljnu socijaldemokratsku stranku itekako ima mjesta na hrvatskoj političkoj sceni. U potpunosti razumijem razloge kolege Bojana Glavaševića da napusti SDP, ali mislim da je u ovom trenutku ipak trebao ostati u stranci jer socijaldemokratska ideja je daleko od potrošene – kazao je Grbin.

>>> Više pročitajte u novom broju tjednika Express...