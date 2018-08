Glavašević o osnivanju stranke: Sve ću reći u idućim tjednima

Bivši SDP-ov saborski zastupnik Bojan Glavašević na konferenciji za novinare objasnio je razloge izlaska iz SDP-a te je komentirao svoje planove za budućnost.

- Ja kad sam poslao to pismo, poslao sam ga na predsjednika stranke, glavnog tajnika i predsjedništvo, ja ga nisam pustio medijima, netko drugi jest - objasnio je.

- Želim opravdati mandat koji su mi povjerili građani, želim biti jedan od onih koji Hrvatskoj mogu donijeti promjenu. Mislim da pred mojom generacijom stoji izazov, a to je da je jedan dio Hrvatske upao u stanje apatije, a ako joj se prepustimo, za 10 ili 15 godina opet će se pojaviti jedan Andrej Plenković i HDZ koji će moći nesmetano pljačkati i širiti korupciju u ovom društvu - rekao je Glavašević, koji je ljudima koji su ga zamolili da se bori za njih poručio da nisu sami i da ih je čuo.

Upitan što je bila kap koja je prelila čašu, Glavašević je rekao da se ne radi samo o jednoj stvari.

- To nije bila kap, nije to rezultat jedne kratkoročne odluke. Svatko tko je iz stranke sa mnom razgovarao u zadnjih godinu dana mogao je to znati. To nije bila laka odluka, ali mislim da je potrebno boriti se za Hrvatsku na jedan drugačiji način. Mislim da je vrijeme da Hrvatska odraste i da prihvatimo cijenu tog odrastanja - rekao je.

Upitan sprema li se na osnivanje nove političke stranke, Glavašević je rekao da će o tome u narednim tjednima reći mnogo više.

- Ima mnogo ljudi koji su se spremni boriti srcem i dušom za Hrvatsku - rekao je Glavašević.

Na pitanje hoće li mu se u mogućem osnivanju nove stranke priključiti i Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić te bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Dalija Orešković, Glavašević je rekao da o tome nije razmišljao te da je usmjeren na druge stvari.

- Poziv se više odnosi na neke nove ljude i neke nove politike. Daliju Orešković izuzetno cijenim, to vam mogu reći u ovom trenutku - rekao je Glavašević.