I Škoro želi sučeljavanje: 'Njih dvoje su građani, ne kandidati'

Pozivam Kolindu Grabar-Kitarović na sučeljavanje, i to sada, a ne dva dana prije izbora. Umjesto pjevanja, skrivanja iza stranačkih skuta i bježanja od medija i javnosti, neka pokaže odgovornost i sučelimo se pred svim ljudima u Hrvatskoj. To je demokratski standard, pozvao je na društvenim mrežama SDP-ov kandidat Zoran Milanović predsjednicu.

I kandidat Miroslav Škoro je poručio da želi sučeljavanje, a samo ako prisustvuje i predsjednica.

- Želimo sučeljavanje, dapače, ali ne kao privatnu zabavu udvoje s Milanovićem, nego pod uvjetom da se okupe sva tri kandidata s najviše šansi. Otvoreni smo pritom za sve forme - može televizija, radio, štogod, ali ono što bismo mi voljeli, to je nastup pred publikom, pred narodom, da se vidi kako ljudi reagiraju na naše poruke. Možda da se takvo što održi u Areni u Splitu ili Zagrebu, pa da bude pravi spektakl. Tko se ne boji naroda, na to će pristati - rekao je glasnogovornik Škorine kampanje Mate Mijić za Novi list.

Objasnio je i kako nema smisla da se njih dvojica susretnu, a da se ne pojavi i predsjednica koja, kako tvrdi Mijić, prvo treba reći što je sve radila zadnjih pet godina.

U krugu predsjednice rekli su kako nema razloga da se sučeljava s "običnim građanima".

- Ni Milanović ni Škoro još nisu sakupili po deset tisuća potpisa, pa prema tome nisu niti službeni kandidati, niti je kampanja započela. Kad se izbori raspišu, može, pa barem predsjednica nikad nije bježala od ljudi i komunikacije pred publikom. No, zasad je za nas Zoran Milanović običan građanin, a zašto bi se predsjednica Republike sučeljavala s građaninom Milanovićem? Nema razloga za to. Uostalom, on nije iznio dosad nikakav program, pa ostaje pitanje i zašto bi se sučeljavanje uopće trebalo održati, oko čega, oko kojih stavova ili ideja? Stoga se ovaj njegov opetovani potez može samo shvatiti kao luzerski potez, potez očajnika koji nema što ponuditi, pa poziva na događaj za koji dobro zna da se neće dogoditi dok ne sakupi 10.000 potpisa - priopćili su iz Ureda predsjednice.