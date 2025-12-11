I talijanski Bancomat najavljuje digitalnu valutu, vezanu uz euro

Talijanska platna mreža Bancomat namjerava u suradnji s vodećim domaćim zajmodavcima i s ministarstvom gospodarstva izdati digitalnu valutu "denominiranu u eurima", izjavio je u četvrtak izvršni direktor kompanije Fabrizio Burlando.

Pojedini izdavatelji vežu svoj digitalni novac za standardne valute, najčešće dolar, ali i za robu poput zlata i srebra i za financijske instrumente kako bi se izbjegle nagle oscilacije u njegovoj vrijednosti.

Bancomat namjerava svoj "stablecoin" pustiti u opticaj u idućoj godini i osigurati pristup i drugim reguliranim talijanskim i europskim institucijama kako bi potaknuo njegovu upotrebu.

"Kao nacionalna platna mreža surađujemo sa sedam institucija iz drugih zemalja, poput španjolskog Bizuma, kako bismo omogućili trenutačna prekogranična plaćanja putem inicijative Europski savez za plaćanja. Smatramo da je interoperabilnost pravi put", rekao je direktor talijanske tvrtke.

Bancomat upravlja talijanskom mrežom bankomata, a poboljšao je digitalne usluge nakon 75 milijuna eura ulaganja investicijskog fonda FSI-ja u 2024. godini, u zamjenu za 43‑postotni vlasnički udio.

"Smatramo da bi nas različite valute koje nisu interoperabilne samo vratile u vrijeme zlatnika i dukata. Gradimo 'stablecoin' pokriven dugom denominiranim u eurima koji će moći izdati svaka pouzdana financijska institucija u Europi", dodao je Burlando.

Širenje tržišta stablecoina

Vrijednost svjetskog tržišta 'stablecoina' bila je još 2014. godine gotovo ravna nuli, a otada je porasla na oko 300 milijardi dolara u 2025., objavila je prošli tjedan Europska agencija za banke (EBA), pozivajući zajmodavce na "oprezno upravljanje" rizicima koji proistječu iz njihove interakcije s tržištem 'stablecoina'.

U deset europskih zemalja 17 institucija izdaje 27 'stablecoina' koji su registrirani kod regulatora ESMA, sukladno Europskoj uredbi o kriptoimovini (MiCA), stoji u izvješću EBA‑e.

Otkad je uredba MiCA stupila na snagu sredinom 2024., vrijednost 'stablecoina' vezanih za euro udvostručena je i sada iznosi oko 500 milijuna dolara, prema izračunima globalne tvrtke za obradu plaćanja DECTA.

Njihov mjesečni obujam uvećan je deset puta, na 3,83 milijarde dolara, izračunali su u DECTA-i.

Digitalnu valutu denominiranu u eurima i sukladnu uredbi MiCA prva je izdala francuska banka Societe Generale, u 2023. godini, putem podružnice za kriptoimovinu, pod nazivom EUR CoinVertible, ali njegova je upotreba zasada ograničena, uz tek 64,7 milijuna eura u opticaju, ističe Reuters.

Tržištem pak dominiraju "stablecoini" denominirani u dolaru, uz udio od 98 posto, pri čemu dva glavna izdavatelja, Tether i Circle, kontroliraju 56, odnosno 25 posto tržišta, objavila je talijanska središnja banka u rujnu.

Kako bi stvorile alternativu američkoj dominaciji u globalnim plaćanjima, skupina od 10 europskih banaka osnovala je kompaniju Qivalis koja će u drugoj polovini iduće godine izdati 'stablecoin' vezan za euro. Članice su konzorcija UniCredit, Raiffeisen Bank International, Banca Sella, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, SEB, ING, KBC i BNB Paribas.