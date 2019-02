I tata i sin ostali bez obje noge: 'Trebaju nam novi krov i kolica'

Jedina želja nam je popraviti krov na kući i nabaviti električna invalidska kolica. Za to su potrebni veliki novci, a mi ih nemamo, kažu otac Stjepan i sina Mario Rihtarić.

Obojica su bez nogu i žive u teškim uvjetima u prizemlju nedovršene kuće u Donjem Hruševcu u blizini Donje Stubice. Krov im već pet godina prokišnjava nakon udara groma,

- Ništa drugo nam ne treba. Nismo gladni ni žedni. Ostalo bi mogli malo po malo srediti sami - skromno navodi Stjepan (63). On je bez nogu ostao zbog gangrene. Prvo su mu amputirali prste, a potom jednu pa drugu nogu.

- Da mi nisu noge otišle ja bih problem s krovištem već sredio - napominje Stjepan kao da se opravdava jer nakon 39 godina rada mora moliti za pomoć.

Njegov sin Mario (43) prikovan je na invalidska kolica 25 godina. On je taj koji svakog dana odlazi u dućan udaljen oko 500 metara. Da bi došao do ceste Mario mora savladati uzbrdicu u dvorištu.

- Ne mogu izaći s kolicima, on može. Možda za 20 godina neće ni on moći - ističe Stjepan zašto za sina želi duga kolica.

Mario je stradao u 18. godini. Radio je tjedan dana.

- Vraćao sam se iz Zagreba s posla vlakom u Zabok. U vlaku sam zaboravio stvari i vratio se. Na izlasku sam stao na zadnju stepenicu i skočio na peron. Poskliznuo sam se zbog poledice i podletio pod vlak. Tako sam ostao bez nogu – prisjetio se Mario.

On prima 1500 kuna socijalne pomoći, a otac mirovinu od 2400 kuna i invalidninu. No trećina Stjepanove mirovine odlazi na ratu kredita, koji nije njihov. Bio je jamac nećaku, koji dug ne vraća. Stjepan se nada da će i taj teret ubrzo skinuti s leđa, a požalio se kako mu je na to u protekle tri godine otišlo više od 20.000 kuna.

Na kući su dotrajala ulazna vrata koja se ne daju zatvoriti. Ništa bolja nije ni ostala stolarija u prizemlju kuće, a na planiranom prvom katu je ni nema. Jedino mjesto u kući gdje se grije je kuhinja u kojoj imaju peć na drva. Tko želi pomoći može se javiti Ivanu Kneziću iz Caritasa na broj 098/357742 ili uplatiti donaciju na račun Maria Rihtarića u Zagrebačkoj banci, IBAN:3823600003244325706

