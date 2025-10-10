Jadranski naftovod je izgrađen vizionarski, a Mađari koji bi ga sad kupili propustili su vlak prije 50 godina. Vučić je u problemu jer ne može udovoljiti i Trumpu i Putinu
I Tito je znao koliko će Janaf biti važan: Ovo su tri scenarija za spas ili pad strateške tvrtke
Mađarski MOL je sad prvi put najavio da bi volio postati suvlasnik Jadranskog naftovoda (Janaf), ali taj vlak je prošao prije nešto više od 50 godina. Tad je Mađarska, u dogovoru s Rusima, u zadnji tren odlučila odbiti ponudu Jugoslavije i sudjelovati u njegovoj gradnji. Inače bi danas bili njegovi suvlasnici.
