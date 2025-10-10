Obavijesti

I Tito je znao koliko će Janaf biti važan: Ovo su tri scenarija za spas ili pad strateške tvrtke

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Jadranski naftovod je izgrađen vizionarski, a Mađari koji bi ga sad kupili propustili su vlak prije 50 godina. Vučić je u problemu jer ne može udovoljiti i Trumpu i Putinu

Mađarski MOL je sad prvi put najavio da bi volio postati suvlasnik Jadranskog naftovoda (Janaf), ali taj vlak je prošao prije nešto više od 50 godina. Tad je Mađarska, u dogovoru s Rusima, u zadnji tren odlučila odbiti ponudu Jugoslavije i sudjelovati u njegovoj gradnji. Inače bi danas bili njegovi suvlasnici.

