I treći dan aktivan požar kod Jesenica, izgorjelo 50 hektara

Vatrogasci su i dalje na terenu sa svojim brojnim vozilima. Od jutros je na tom širem području planulo još nekoliko manjih požara, pa je dio njih dislociran na druga požarišta.

U petak je tijekom ranog popodneva na terenu došlo do smirivanja vjetra, pa su u pomoć zemaljskim vatrogasnim snagama priskočile zračne snage koje su do večeri uspjele sanirati dobar dio požarišta, no onda je navečer bura ponovno raspirila jedva lokaliziranu vatru.

Zapovjednik DVD Omiš Višeslav Pešić je za Hinu kazao da je istočna strana požara koji je krenuo iz Jesenica, te se širio put Tugara i Žrnovnice, lokalizirana. Zapadna strana požarišta je još uvijek aktivna, no vjeruje da će se do noći i to najvjerojatnije lokalizirati.

Požar je buknuo u četvrtak oko 19.30 sati, a na terenu su brojni gasitelji s područja Omiša, Splita, Makarske, Vranjica, Sinja, Solina, Kaštela, Trogira i Podstrane.