UDAR NA EU Trump objavio nove carine od 25 posto! 'Ne pridržavaju se našeg dogovora'

Donald Trump objavio je na Truth Socialu da će povećati carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25 posto zato što Europska unija nije ispunila svoje obveze iz ekonomskog sporazuma.

- Na temelju činjenice da se Europska unija ne pridržava našeg u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma, sljedeći tjedan ću povećati carine koje se naplaćuju Europskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Države - objavio je Trump.

Traži da se proizvodnja preseli u SAD.

- Potpuno je razumljivo i dogovoreno da, ako proizvode automobile i kamione u tvornicama u SAD-u, carina neće biti - rekao je Trump, referirajući se na sporazum koji je s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen dogovorio u srpnju prošle godine.

Njime je utvrđena carina od 15 posto na većinu robe.