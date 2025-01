Ide novi crni petak za trgovce? Pozivaju građane da odluče, rezultate će objaviti već sutra

Novi petak, novi bojkoti, objavila je potrošačka platforma Halo, inspektore nakon cjelodnevnog vijećanja. Njihovu odluku prenosimo u cijelosti:

"Idući petak idemo ponovno U BOJKOT SVIH TRGOVINA. JOŠ JAČE. JOŠ GLASNIJE. Ne odustajemo od bojkota pojedinačnih trgovačkih lanaca. Ne odustajemo od bojkota pojedinih drastično poskupljenih proizvoda. Samo ćemo ih na kratko odgoditi.

Zato što izjava predstavnika trgovaca koji nam je prenio njihov stav zaslužuje sveobuhvatan odgovor – bojkot svih trgovina. KAO NIKAD DO SAD. Čini se da trgovci nisu savladali prvu lekciju pa im ponovimo „gradivo“: BOJKOT SVIH TRGOVINA U HRVATSKOJ NA JEDAN DAN! Jeste li za? Da ili ne? Vašu odluku i detalje planiranog novog, još većeg i masovnijeg bojkota objavit ćemo u ponedjeljak, 27. 1. 2025. u pet do 12 sati! Veže nas zajedništvo u nevolji, poručuju sa platforme.

Napokon smo čuli što o bojkotu kažu i sami trgovci, oni koji formiraju krajnju cijenu proizvoda za potrošača. Jer, krajnja cijena proizvoda je ono što potrošač vidi i plaća. I jedino na što potrošač može reagirati u cijelom lancu sudionika u kreiranju cijene od proizvođača do police.

Kako kažu, "predstavnik trgovačkih lanaca u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Mirko Budimir, potpredsjednik Izvršnog odbora HUP-a – Udruge trgovina, gostujući u informativnoj emisiji RTL Danas, dan nakon bojkota, 25. siječnja, prenio je svim potrošačima ključnu poruku trgovaca: „Mi ćemo nastaviti raditi kao i do sada...Taj 'navodni' bojkot neće ništa promijeniti". Eto, dragi potrošači, preko svog predstavnika trgovački lanci nam pokazuju „srednji prst“: 1) bojkot u kojem su potrošači ujedinjeni u reakciji na neizdrživa i nikad viđena poskupljenja u jednom danu te prepolovili promet i zaradu trgovcima - na trgovce nije ostavio osobit dojam,. 2) trgovci će nastaviti kao i do sada i ne planiraju promijeniti ništa u svojoj politici cijena. S obzirom da je to mišljenje trgovaca koje su preko svog predstavnika prenijeli nama, potrošačima koji smo sudjelovali u bojkotu, obavještavamo trgovce da smo čuli i razumjeli poruku, poručuju iz Halo, inspektore.