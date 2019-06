'Idem u Zagreb pred Vladu da mi kažu kako ću isplatiti plaće'

Na putu sam za Zagreb jer ovo više nema smisla. Tražim konkretne odgovore jer je sjednica ličko-senjske Županijske skupštine opet odgođena, a bez potvrđivanja proračuna ne mogu se isplatiti plaće. Idem direktno pred Vladu, odrješit je župan Darko Milinović.

Ovo je, naime, četvrti put da se sjednica otkazuje nakon što je 11. travnja konstituirana. Zadnji put je bila odgođena jer je predsjednik Skupštine Marijan Kustić (HDZ) bio bolestan, a zašto je sad odgođena pojasnio nam je Milinović:

- Nema obrazloženja Kustić me jučer zvao da će danas biti sjednice i da će se izglasati proračun. Danas se nije ni javio ni pojavio.

Trebao se glasati o proračunu teškom 376 milijuna kuna koji je predložio upravo Milinović. Neprihvaćanje županova proračuna značilo bi njegovo rušenje i nove izbore za Županijsku skupštinu i za župana, s tim da je krajnji rok za prihvaćanje proračuna 10. srpnja.

- Traže da isplatim plaće po privremenoj odluci no to je nemoguće. To je protuzakonito jer ta opcija postoji samo kada Skupština nije konstituirana. Neću sigurno kršiti zakon, a sada to idem riješiti u Zagreb - kaže Milinović.

Nekadašnji HDZ-ov ministar zdravstva postao je bivši član stranke nakon što ga je prije godinu dana izbacio iz HDZ-a Visoki časni sud. Kao glavni razlog bilo je Milinovićevo dovođenje ljudi s autobusima pred stranačke prostorije. Njih 200-tinjak tražilo je izbore u Gospiću i na taj način je htio napraviti pritisak. Pod pritiskom su njega izbacili iz stranke.