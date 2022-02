Australci Jessica i Kevin van Nooten pokušali su sve kako bi dobili dijete. Više su puta pokušali i umjetnu oplodnju, ali ni to im nikako nije pomoglo. Zato su se odlučili na surogat majku, piše Daily Mail.

Vjenčali su se kako bi se kvalificirali za surogat majčinstvo u Ukrajini, ali je krenula pandemija pa su to pauzirali. Ipak, lani u svibnju je Jessica poslala svoje embrije u Ukrajinu. Surogat majka zatrudnjela je u rujnu.

U utorak su primili vijest da je njihova kći Alba rođena 10 tjedana prije termina u ukrajinskoj Odesi, 400 kilometara udaljenoj od Kijeva.

Odlučili su otići po svoju bebu u pakao rata, iako je australska vlada upozorila stanovnike da ne putuju u Ukrajinu, nakon što su ruske snage napale zemlju u četvrtak. No, kažu kako ih to ne sprečava te da su spremni riskirati živote kako bi ušli u Ukrajinu i vratili svoju novorođenu djevojčicu kući.

Planirali su letjeti iz Melbournea za Ukrajinu s presjedanjem u Dubaiju.

No, kada su sletjeli u Dubai, saznali su kako je njihov let otkazan jer je u međuvremenu ruska vojska ušla u Ukrajinu. Pristali su odletjeti u Poljsku, ali dodaju kako preko Moldavije žele prijeći ukrajinsku granicu jer je to najbliži put do Odese.

- Zvali su nas i iz Ministarstva vanjskih poslova. Rekli su nam da ne idemo u Ukrajinu. Kako da ne odem, pa tamo mi je dijete - rekla je Jessica.

Rekli su im da su svi letovi za Ukrajinu otkazani. Iako to isprva nisu vjerovali, ubrzo su dobili poruku od zrakoplovne kompanije koja je to i potvrdila.

- Bili smo prisiljeni uzeti kartu za Poljsku - pričaju.

Iz Poljske idu za Moldaviju, a tamo žele prijeći granicu.

- Priča se da, ako uspijemo doći do granice, možda možemo pronaći nekog da nas odveze. No, onda smo čuli kako su granice ipak zatvorene. Samo želimo stići tamo - rekla je Jessica za ABC, piše Yahoo! News.