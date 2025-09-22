Identificirali 51 dijete sa snimki seksualnog zlostavljanja: 'Do sada smo spasili 1000 djece'

Europol je objavio rezultate dvotjedne akcije u kojoj je sudjelovalo više od 20 zemalja, među kojima i Hrvatska.

- Ukupno 51 seksualno zlostavljene djece identificirano je tijekom 17. izdanja Task Forcea za identifikaciju žrtava (VIDTF17). Operacija je trajala dva tjedna, od 8. do 19. rujna 2025., u sjedištu Europola. 27 stručnjaka iz Europola, INTERPOL-a i 22 zemlje širom svijeta radilo je rame uz rame kako bi analizirali slike neidentificiranih zlostavljane djece, s ciljem njihove identifikacije i zaštite - pišu u priopćenju.

Stručnjaci su analizirali više od 300 baza podataka s snimkama i fotografijama seksualne eksploatacije djece. Riječ je o djevojčicama i dječacima, od male djece do adolescenata, različitih etničkih pripadnosti i nacionalnosti. Osim zaštite djece, iz dvotjedne operacije proizašlo je i 213 tragova koje policije u državama članicama Europola dalje slijede kako bi uhitili počinitelje.

- Materijal za seksualno zlostavljanje djece može biti stvoren u jednoj sobi, ali odmah se širi diljem svijeta, uzrokujući doživotnu traumu djeci. Kroz naprednu analizu, digitalnu forenziku i blisku međunarodnu suradnju, Europol ponekad može locirati samu sobu u kojoj je zlostavljanje izvršeno. No, prečesto stojimo pred tim vratima, znajući što se dogodilo unutar, ali nemamo ključ za spašavanje djeteta. 17. izdanje Europolove Task Force za identifikaciju žrtava bilo je izniman uspjeh. Ipak, moramo si postaviti pitanje: Koliko smo još djece mogli zaštititi da smo imali prave digitalne alate i prave ključeve? Zato se ne smijemo ograničiti starim načinima razmišljanja. Moramo poduzeti hrabre i inovativne korake kako bismo zaštitili svako dijete koje možemo - rekla je Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola.

Pedofili koriste uznapredovalu tehnologiju

Task Force za identifikaciju žrtava (VIDTF) prvi je put organizirana 2014. godine, a počeli su s analizom foto i video materijala iz Europolove baze koja je nastala 2006. godine. U toj bazi je trenutno više od 111 milijuna jedinstvenih fotografija i videa seksualne eksploatacije djece. Istražitelji su zabilježili i porast dijeljenja i razmjene materijala za seksualno zlostavljanje djece (CSAM). Stravična je činjenica i da dijete upute na dark webu kako stvoriti hiperrealistične snimke zlostavljanja djece uz pomoć AI-ja. Važno je napomenuti da za to koriste fotografije i snimke djece koje pronađu na klasičnim društvenim mrežama, a onda ih izopače uz pomoć AI-ja. Unatoč pokušajima da se to normalizira, na sreću Vlade diljem svijeta to i dalje smatraju zlostavljanjem djece, a kazne su jednako stroge.

Zaštićeno tisuću djece, uhićen 301 počinitelj

- Nacionalne vlasti često nemaju alate i ljudske resurse za suočavanje s količinom CSAM-a koji se stvara i širi. Zato je Task Force za identifikaciju žrtava toliko vrijedna u borbi protiv seksualne eksploatacije djece: okuplja stručnjake različitih nacionalnosti, olakšava komunikaciju i jača suradnju između agencija za provedbu zakona širom svijeta - kažu iz Europola.

U zadnjih 16 ovakvih akcija, zaštićeno je i spašeno 1.010 žrtava, uhićen je 301 počinitelj, analizirano je oko osam tisuća baza podataka, a partnerske zemlje Europola su dobile oko dvije i pol tisuće dosjea s mogućim tragovima za pronalazak svih počinitelja. Iz Europola kažu da i najmanji detalj može pomoći da se spase žrtve.

- U rujnu 2024. godine, jedan od istražitelja analizirao je video prikazujući brutalno seksualno zlostavljanje petogodišnjaka, koje je počinio odrasli muškarac. Budući da detalji u videu nisu bili dovoljni za identifikaciju subjekata ili zemlje u kojoj je snimljen, provedene su daljnje provjere u Europolovim bazama podataka. To je dovelo do otkrića drugog videa na kojem su isti subjekti prikazani kako izvode slične radnje. Kada su unakrsne provjere ukazale na Francusku, francuski stručnjaci koji su sudjelovali u VIDTF-u preuzeli su analizu, dok su njihovi kolege u Francuskoj započeli istragu. Žrtva prikazana u oba videa bila je identificirana i zaštićena, a počinitelj je uhićen. Daljnje istrage otkrile su da je osumnjičeni seksualno zlostavljao i mučio još dvije žrtve, u dobi od dvije godine i šest mjeseci, zajedno s još četiri muškarca. Petorica počinitelja upoznala su se u grupama na platformama s end-to-end enkripcijom. Također su snimili sebe kako zlostavljaju troje djece i podijelili te datoteke online. Sve žrtve su spašene i zaštićene - kažu.

Mole pomoć građana

Europol je nedavno objavio nove slike na platformi "Stop Child Abuse – Trace an Object", koja poziva sve građane da provjere poznaju li neke od počinitelja s fotografija, prepoznaju li mjesto, državu ili bilo što drugo.

- Nijedan trag nije premalen. Čak i najmanji detalj može pomoći u identifikaciji i zaštiti seksualno zlostavljanog djeteta - kažu.

Na taj način, zemlje članice Europola mogu započeti istragu i uhititi odgovorne.

U ovoj akciji sudjelovale su Australija, Belgija, Bugarska, Kanada, Hrvatska, Danska, Estonija, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Španjolska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo i SAD.

Iz Europola upozoravaju da je ovdje riječ o zločinu proizvodnje i dijeljenja snimki seksualnog zlostavljanja djece, te da je naziv 'dječja pornografija' pogrešan jer počiniteljima daje privid da je žrtva nekako sudionik, što nikako nije i ne može biti, i time umanjuje strahote koje pedofili rade.