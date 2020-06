'Ideologija je bitna! Nema lijevo ili desno, bitno je ići naprijed...'

S kim god išli, oni će morati biti pod budnim okom HNS-a. Mora se prihvatiti naš program. Ne smije biti prisutna krajnje ekstremna ideologija, ni desna ni lijeva, priča Štromar o koaliranju

<p>Mi smo slušali građane i ovo je jedinstven program koji smo napravili u suradnji s njima i ovo je još neviđeno, rekao je čelnik HNS-a <strong>Predrag Štromar</strong> za <a href="https://dnevnik.hr/">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Na pitanje zašto nisu dosad kao članovi Vlade radili na tom programu, Štromar je bio odlučan: </p><p>- Mi smo radili na tome što smo dogovorili prije tri godine da to sve odradimo u te tri godine, sada pripremamo program koji ćemo raditi sljedeće četiri godine. Intenzivno smo radili na tome što smo htjeli, napravili smo puno posla. Samo iz mog ministarstva i na temelju mojih potpisa milijarda kuna je došla na sjever Hrvatske. </p><p>Ipak, u tom sjevernom dijelu Hrvatske gdje se natječe i sam Štromar, puno je jakih kandidata, no to ga ne brine, ima način za osvojiti mandate u tom dijelu:</p><p>- Na taj način što smo sjeveru konačno pomogli da bude priznat od centrale, od Vlade. Ne borim se s dva župana, nego je stvar mogućnosti omogućiti građanima da imaju bolji i kvalitetniji život. Politika je bila dosad slijepa prema građanima - rekao je Štromar, koji je u HDZ-ovoj vladi bio ministar graditeljstva, i objasnio zašto dosad nije to govorio:</p><p>- Imamo dva ministarstva od 22, u našim ministarstvima smo radili posao.</p><p>Na pitanje hoće li HNS patiti zbog neodlučnosti ministrice obrazovanja <strong>Blaženke Divjak</strong> kroz pandemiju korona virusa, Štromar je odlučno rekao - ne:</p><p>- Dvadeset tisuća mladih ljudi riješila je stambeno pitanje preko mojeg ministarstva. Prije tri godine se 20 godina čekala reforma o obrazovanju, to smo napravili. Divjak je odradila odličan posao i na temelju toga ćemo dobiti glasove.</p><p>Dotakao se anketa koje HNS-u ne predviđaju dobre rezultate:</p><p>- Tako govore ankete, a tako su govorile i 2016. pa smo dobili 11 mandata. Neke brojke govore da prolazimo prag. Očekujemo da imamo klub zastupnika. Očekujemo dobiti mandate na sjeveru, u Slavoniji očekujem mandat, ali može se i negdje drugdje to dogoditi. Imamo još tjedan dana objasniti što smo sve radili. U tjedan dana se može, nemamo skupove, ali kampanja postoji, ona je digitalna. </p><p>Objasnio je i stajalište svoje stranke oko mogućeg koaliranja:</p><p>- S kim god išli, oni će morati biti pod budnim okom HNS-a. Mora se prihvatiti naš program. Bitna je i ideologija. Ne smije biti prisutna krajnje ekstremna ideologija, ni desna ni lijeva. Mi moramo gledati kako idemo naprijed, ni lijevo ni desno. </p><p> </p>