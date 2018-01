Idilično krstarenje se pretvorilo u pakao: 'Jedva smo se izvukli'

Sjeveroistok Sjedinjenih Država već danima se smrzava pod jakim minusima i debelim snježnim pokrivačem koji je u pojedinim dijelovima zemlje ostavio sveopći kaos te blokirao promet i svakodnevicu. Ledena oluja, u medijima nazvana i 'ciklonalnom bombom', značajno je ohladila i neke južnije dijelove SAD-a poput Floride, inače poznate kao jedne od najsunčanijih država u zemlji.

Tešku traumu doživjeli su putnici na kruzeru koji su trebali ploviti od Bahama prema New Yorku. Njih oko 4.000 jedva je izvuklo živu glavu na putovanju koje im je trebalo donijeti opuštanje na Atlantiku nakon što su uplovili u stravičnu zimsku oluju s valovima koji su dosezali nevjerojatnih 9 do čak 10 metara.

#NCLbreakaway still fighting the good fight against these wild #BOMBCYLONE winds. Both kids are sea sick now...I am on barf duties tonight. Jeez. pic.twitter.com/qqGRFCmGvK