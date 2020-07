IDS neće podržati Vladu HDZ-a

IDS neće podržati Vladu HDZ-a i njihovih partnera, izjavio je predsjednik te stranke Boris Miletić i tako prekinuo neka nagađanja da bi se to moglo dogoditi...

<p>IDS je i na ovim izborima pokazao veliku snagu i ne čudi nas da sad stižu ponude. Uglavnom, nakon svakih izbora isto pitanje i isti odgovor - IDS ne koalira s HDZ-om, objasnio je predsjednik IDS-a Boris Miletić <a href="https://www.glasistre.hr/istra/boris-miletic-prekinuo-spekulacije-o-koaliranju-ids-a-i-hdz-a-653244" target="_blank">za Glas Istre</a>. </p><p>- Trideset godina smo garancija dosljednosti i nema šanse da to dovedemo u pitanje. Osim toga, mi smo svjetonazorski dva svijeta. HDZ je ostvario impresivan rezultat, kao i IDS, ali to za našu političku suradnju ne znači ništa, rekao je Miletić.</p><p>- S druge strane, s Vladom svi moramo surađivati, svi župani, gradonačelnici, načelnici, bez obzira na političku opciju. Tu govorimo o konkretnim projektima i to ljudi od nas očekuju, rekao je predsjednik IDS-a.</p>