Igor Francetić: 'Mama je bila hrabra mlada liječnica, od smrti ju je spasilo rođenje mog brata'

Kad bi me ljudi nekad prije pitali zašto sam odabrao medicinu, ili kad bih sebi to pitanje postavio sam, nisam znao odgovor, dok nisam shvatio da ljubav prema medicini dugujem mami. Još godinama nakon Drugog svjetskog rata dolazili su joj zahvaljivati ljudi koje je liječila kao partizanska liječnica - borci, ali i seljaci, kaže nam prof. dr. Igor Francetić, internist, prvi klinički farmakolog u Hrvatskoj, profesor na Medicinskom fakultetu, poznati stručnjak na području kliničke farmakologije. Manje je poznata, međutim, fascinantna povijest njegove obitelji - sin je Nikole Francetića, agronoma podrijetlom iz Like, i Ruže Blau Francetić, liječnice čija je obitelj prošla veliku ratnu kalvariju.