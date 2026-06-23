Igor Peternel, korisni idiot ustašoidne desnice, vodi svoje paradne ratove s antifašistima

Andrej Plenković iz daleke je Kanade uputio čestitku povodom Dana antifašističke borbe i pritom spomenuo borbu protiv "svih totalitarizama", a Igor Peternel odabrao je upravo taj dan za borbu protiv jednog od njih.

Naravno, onog pogrešnog.

Saborski zastupnik desničarskog Domina ukazao se u šumi Brezovica i na proslavi Dana antifašističke borbe poveo rat s komunistima. "Sada nas pozivaju na ovaj bal vampira ovdje, proslavu jednog mita komunističkog", govorio je Peternel. "Zapravo i sami znaju da se nema što slaviti, nego se treba sramotiti. Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu ima jama za koje ne znamo".

Bila je to prilika da se osudi fašizam, ali Peternel je odabrao osuditi komunizam.

Kad je otkrio komuniste?

A kad je Peternel otkrio komunizam i njegove zločine? Kad je shvatio da se mora upustiti u rat protiv antifašista, komunista i "partizanštine"? Protiv tog "bala vampira"?

Nije to činio kao član SDP-a, stranke formalne nasljednice Saveza komunista. Nije potezao to pitanje proteklih desetljeća dok je Hrvatska redovito obilježavala Dan antifašističke borbe.

Jučer u Brezovici ustvrdio je kako "više ne živimo u komunističkom dobu kad su mogli zabranjivati tuđe mišljenje". Pa ipak, Peternel je to svoje dragocjeno mišljenje (pre)dugo skrivao od hrvatske javnosti. Sve dok nije uronio u Domovinski pokret, a sad i u Domino, i priključio se njihovu programatskom izjednačavanju antifašizma s komunizmom, a ustaštva s hrvatstvom.

Ne vidi fašiste

"Traženje fašista u 2015. godini je suludo", govorio je Peternel prije deset godina kao potpredsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, upravo u trenutku kad je novi hrvatski fašizam pod visokim pokroviteljstvom Tomislava Karamarka provalio kroz vrata hrvatske politike, javnosti, medija, društva.

Danas, kad je klerofašizam u rušilačkom pohodu na Ustav, društvo, politiku povijesnu istinu, demokratske vrijednosti, Peternel je krenuo u svoju potragu za komunistima.

I s Draženom Kelemincem potukao se za ulogu dežurnog desničarskog ridikula.

Isplativije od ekologije

Ovaj bivši SDP-ovac i HHO-ovac koji se opravdavao da je u te političke stranke i ljudskopravaške organizacije ušao kao apolitični ekološki stručnjak, sad je postao deklarativni kritičar "bala vampira". Moglo bi se zaključiti da su mu objasnili kako je antikomunističko huškanje i desničarsko orgijanje neusporedivo isplativije od ekologije.

Peternel, samozvani centrist, ne osuđuje fašizam, čak ni na mjestu odakle je krenuo otpor tom fašizmu. Ne govori o fašističkim i ustaškim zločinima, a još manje o njihovim vampirima. Ne osuđuje ustaški režim, niti nacizam i fašizam koji su doveli do formiranja partizanskog i antifašističkog pokreta. Ne spominje ni progonjene žrtve koje je njegova baka morala skrivati od ustaškog režima.

Ne, Igora Peternela ne zanimaju takvi zločini. Njega zanima nešto drugo.

Isključivo zlo

"Zašto sve vezati uz partizanski pokret koji je donio isključivo zločine i koji je ovom narodu donio samo i isključivo zlo", upitao se Peternel prošle godine, započinjući svoj križarski rat protiv hrvatskog antifašizma.

Tvrditi da su partizani i antifašisti činili "isključivo zločine" i donosili ovom narodu "samo i isključivo zlo", perfidno je okretanje teze i promjena paradigme u odnosu na ustaški pokret za kojeg se legitimno može konstatirati da je hrvatskom narodu donio "samo i isključivo zlo".

Bez ijedne pozitivne komponente. Baš niti jedne.

A onda, zanimljivo, taj isti Igor Peternel poručuje kako bi Hrvati trebali slaviti peti kolovoza, a ne osmi svibnja, kao dan oslobođenja od srpske agresije i obrane Republike Hrvatske u - pazite sad - avnojevskim granicama. U granicama koje su obranili partizani i antifašisti.

Spada li i to u ono "isključivo zlo"?

Je li "isključivo zlo" pobjeda nas fašizmom i nacizmom?

Amnestiranje ustaštva

Igor Peternel danas je ono što je dosad bio Keleminec, korisni idiot ustašoidne desnice, bivši SDP-ovac i saborski zastupnik koji je u borbi protiv "partizanštine" pronašao lukrativnu nišu, na tragu nekih drugih novinara, političara i plaćenih egzibicionista koji rade na razmontiravanju antifašističkog nasljeđa i paralelnom amnestiranju ustaškog zločinačkog režima.

Bi li Peternel jednako provocirao jučer u Brezovici da je ostao ne samo SDP-u, nego i u Domovinskom pokretu, članu vladajuće koalicije, čiji premijer je čestitao državni praznik, a nitko iz DP-a nije se tome usprotivio?

Bi li poštivao stranačku stegu ili trenirao svoju naglo otkrivenu slobodu govora?

Peternel i Domino moraju iskoristiti svaku priliku da privuku na sebe pažnju, da se ogrebu za komadić medijske minutaže, ubace se u državni protokol i zarade poneki bod kod ustašoidne publike. U žestokoj konkurenciji novopečenog ustaše Josipa Dabre.

Hrvatska desnica nije ni zaslužila bolje od ovoga.