Igor Štimac izgubio spor protiv Našeg Hajduka. Vrijeđao ih i optuživao: Sud odlučio o kazni

Igor Štimac nepravomoćno je izgubio spor protiv Udruge Naš Hajduk zbog niza optužbi, ali i uvreda koje je godinama javno iznosio na njezin račun. Općinski sud u Splitu dosudio je nedavno Udruzi 3500 eura naknade štete, više od 1100 eura parničnih troškova i pripadajuće kamate. Presuda nije pravomoćna i u tijeku je žalbeni postupak, piše Index.

A Štimac je nedavno opet 'udarao' po Hajduku. U objavi posvećenom Torcidinom nazi korteu pisao je o "300 zaposlenih u klubu preko NH koji godišnje koštaju 20 milijuna eura'.

Sud Štimcu nije osporio pravo da kritizira model upravljanja Hajdukom, utjecaj Udruge na klub ili način na koji se raspolaže novcem. Naprotiv, u obrazloženju je naglašeno da su to legitimne teme javne rasprave. Problem je, prema sudu, nastao kada je Štimac uz kritiku počeo iznositi ozbiljne optužbe o reketarenju, prijetnjama, pranju novca, krađi i mogućem "zločinačkom pothvatu", uz niz uvreda, piše Ana Raić za Index.

Presuda se odnosila na Štimčeve javne nastupe između 2018. i 2020. godine. U tom je razdoblju Naš Hajduk nazivao "fantomsko-orjunaškom udrugom", ljude povezane s njom "grobarima", "neznalicama i uhljebima", a članove "masnom ekipom" koja se želi "mastiti što više".