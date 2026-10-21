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NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Igor Štimac izgubio spor protiv Našeg Hajduka. Vrijeđao ih i optuživao: Sud odlučio o kazni

Piše 24sata,
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Igor Štimac izgubio spor protiv Našeg Hajduka. Vrijeđao ih i optuživao: Sud odlučio o kazni
Foto: Denis Kapetanovic
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Problem je, prema sudu, nastao kada je Štimac uz kritiku počeo iznositi ozbiljne optužbe o reketarenju, prijetnjama, pranju novca, krađi i mogućem "zločinačkom pothvatu", uz niz uvreda...

Igor Štimac nepravomoćno je izgubio spor protiv Udruge Naš Hajduk zbog niza optužbi, ali i uvreda koje je godinama javno iznosio na njezin račun. Općinski sud u Splitu dosudio je nedavno Udruzi 3500 eura naknade štete, više od 1100 eura parničnih troškova i pripadajuće kamate. Presuda nije pravomoćna i u tijeku je žalbeni postupak, piše Index.

A Štimac je nedavno opet 'udarao' po Hajduku. U objavi posvećenom Torcidinom nazi korteu pisao je o "300 zaposlenih u klubu preko NH koji godišnje koštaju 20 milijuna eura'.

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Sud Štimcu nije osporio pravo da kritizira model upravljanja Hajdukom, utjecaj Udruge na klub ili način na koji se raspolaže novcem. Naprotiv, u obrazloženju je naglašeno da su to legitimne teme javne rasprave. Problem je, prema sudu, nastao kada je Štimac uz kritiku počeo iznositi ozbiljne optužbe o reketarenju, prijetnjama, pranju novca, krađi i mogućem "zločinačkom pothvatu", uz niz uvreda, piše Ana Raić za Index.

Presuda se odnosila na Štimčeve javne nastupe između 2018. i 2020. godine. U tom je razdoblju Naš Hajduk nazivao "fantomsko-orjunaškom udrugom", ljude povezane s njom "grobarima", "neznalicama i uhljebima", a članove "masnom ekipom" koja se želi "mastiti što više".

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