Mlinarić: Penava nije napao MUP. Stali smo u zaštitu Torcide, da se ne progone kao zvijeri...

Predsjednik Domovinskog pokreta (DP) Ivan Penava nije napao MUP, nego dvostruke kriterije i "pretjerano granatiranje" torcidaša, poručio je u srijedu zamjenik predsjednika DP-a Stipe Mlinarić uoči koalicijskog sastanka, dok su ostali partneri vladajuće većine podržali rad policije i poručili da je koalicija stabilna.

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Pokretanje videa... VIDEO Penava zbog Torcide napao medije i MUP: Što je ovo? Divlji Zapad? Tko je pokrenuo hajku? | Video: 24sata/pixsell

Mlinarić je rekao da DP ne opravdava povike i uzvike u Splitu te ustvrdio da ih je stranka prva osudila, ali da je istodobno stala u zaštitu pripadnika Torcide.

"To je napad na dvostruke kriterije, tko god to radio”, rekao je Mlinarić, odbacujući tvrdnje da je Penava napao MUP.

"Stali smo u zaštitu Torcide, da se ne progone kao zvijeri ti momci, ti dečki", poručio je i usporedio postupanje policije u tom slučaju s izvještavanjem o požarima tijekom turističke sezone.

"Jeste li vi znali tko je zapalio one požare koji su bili, pa je nakon njih izašlo da su to tri Kanađanina i jedna Poljakinja? Jeste li znali da su to bili pripadnici srpske nacionalnosti koji su živjeli tu do devedesetih godina i otišli u Oluji? Zašto tad nije bila hajka? Zašto se tad nije govorilo tko je to zapalio? Zašto dvostruki kriteriji? Zašto?", upitao je.

Dodao je da se hajka radi samo oko jedne skupine, da se štiti SDSS i ne govori o tome kad netko pali šume u pola sezone.

"Nešto se razvlači toliko pa prijeđe u prekomjerno granatiranje, a nešto se hoće zataškati. Domovinski pokret za takve stvari neće šutjeti nikome”, poručio je Mlinarić.

Dodao je da DP smatra kako MUP radi dobar posao i da je spriječio incidente, ali da stranka neće odustati od upozoravanja na nejednake kriterije.

"Domovinski pokret je već sto puta dokazao da je konstruktivan partner u Vladi, u koaliciji i da s nama nema problema ako nas se poštiva. Ako se u nekim stvarima ne poštiva, mi znamo pokazati kičmu i reći naše politike koje zastupamo, za koje smo dobili povjerenje na prošlim izborima i za koje ćemo dobiti povjerenje na novim izborima za godinu i pol dana", poručio je Mlinarić.

Amandmani na rebalans proračuna

Napomenuo je i kako je DP podnio amandmane na rebalans proračuna i da će o tome razgovarati na današnjem koalicijskom sastanku.

Na novinarsko pitanje zašto se o tome nije ranije razgovaralo, odgovorio je da je DP tražio sastanak, ali da je premijer imao obveze, da ih nije saslušao, ali da će ih saslušati danas.

"Nisam stekao dojam da premijer Plenković ne bi dao da se osnuje povjerenstvo za suočavanje s prošlošću gospodinu Penavi, da ima nešto protiv toga. Za Kusinu jamu on vrlo dobro zna da su tamo pobacani i fratri i da su zakopani i da je smeće na njima", odgovorio je Mlinarić na upit što ako se njihovi amandmani ne prihvate.

Govoreći o razlikama između HDZ-a i Domovinskog pokreta, Mlinarić je kazao da HDZ ima svoju politiku, a DP svoju. "Mi smo desna stranka i mi se ne stidimo to reći. Mi smo stranka koja ne želi blizu sebe ni SDSS, ni Možemo", poručio je.

Hrebak: Apsolutno smo na strani Božinovića

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak uoči koalicijskog sastanka poručio je da je njegova stranka apsolutno na strani ministra Božinovića.

"Zakon i red se moraju poštivati u ovoj zemlji, civilizacijske norme se moraju poštivati i održavati u ovoj zemlji, a ovo ćemo prepustiti dvama najvećim partnerima da raščiste. Mi nećemo tu biti problem, no u svakom slučaju, stavovi HSLS-a su jasni, kako i prije nekoliko mjeseci kada sam govorio o slučaju Dabro, tako i dandanas", istaknuo je.

Hrebak misli da će koalicija biti jako stabilna, da će se tenzije malo spustiti i da otvorena pitanja treba rješavati iza "zatvorenih vrata". "Svaka stranka traži neki svoj prostor. Vrlo vjerojatno tako traži i DP, ali ono s čim se HSLS ne slaže - ne preko naših leđa", poručio je Hrebak.

Lacković: Svakako sam na strani MUP-a

Nezavisni saborski zastupnik i član vladajuće koalicije Željko Lacković izjavio je da je nasilje ozbiljan problem u društvu i da ono ima svoju genezu.

"Izvorište je često u navijačkim skupinama i onda je to samo jedan vidljivi efekt onoga što se sve skriva iza navijačkih skupina koje zarobljavaju cijele gradove, a imamo dosta glasova javnosti i građanstva koji se žale da bi MUP trebao i žešće odgovarati na ovakva pitanja i ići dublje u pozadinu cijelih struktura navijačkih skupina", rekao je.

Nije želio komentirati Penavine izjave o MUP-u i medijima, ali je rekao "da je u pozadini nešto šire nego zaštita same Torcide".

Lukačić: Otvorena pitanja rješavati na sastancima

Predsjednik HNS-a Krunoslav Lukačić izjavio je da se sva pitanja trebaju rješavati na sastancima vladajuće većine, a ne preko medija prozivati MUP i novinare. "Mislim da to nije put kojim je trebalo ići. Ako ste dio vladajuće većine, dio vlasti, ne trebate potkopavati temeljne institucije te iste vlasti", rekao je Lukačić.