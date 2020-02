Igra žetončića: Miki sa svojih desetero može rušiti Vladu

Ovo je prvi veliki poraz Milana Bandića i to je samo još jedan dokaz da su mu zadnji dani na vlasti. Ovo je prvi put da Bandiću nešto ipak nije pošlo za rukom. Uvijek bi kupio zastupnike, skupio žetončiće. Izjavio je to Tomislav Tomašević iz lijevog bloka nakon što je u zagrebačkoj Skupštini pao GUP Milana Bandića.

Tri sata vodila se igra živaca. Sjednica se odgađala jer nije bilo kvoruma kako bi se pristupilo glasovanju. HDZ i Milan Bandić pokušavali su se dogovoriti, ali bezuspješno. Podsjetimo, Bandić je nakon što je povukao svoje amandmane od partnera tražio da učine isto, no oni na to nisu pristali.

- U demonstriranju tko ima jače mišiće HDZ prvi put nije popustio što je za rezultiralo time da GUP nije prošao - kažu sugovornici iz stranke.

Kako se u hodnicima moglo čuti, nisu željeli popustiti jer im je najbitnije bilo da se izglasavanje GUP-a prolongira, između ostalog i zbog unutarstranačkih izbora. U HDZ-u su od početka Bandićeve amandmane na GUP shvatili kao pritisak da povuku svoje amandmane i da se izglasa GUP kako ga je on predložio.

Za tri mjeseca nove izmjene GUP-a

Nakon što je u Skupštini pao glavni dokument za razvoj grada, počelo se propitivati što će biti s koalicijom HDZ-a na lokalnoj, ali i na nacionalnoj razini. U HDZ-u vjeruju kako ovaj potez neće imati ozbiljnijih posljedica po vlast ni na jednoj razini i vjeruju da će, nakon što se strasti primire, sve biti u redu.

No u stranci ima i onih koji kažu kako tek treba vidjeti kako će se sve ovo odraziti na dosadašnje partnere u Zagrebu i državi. Zagrebački gradonačelnik Bandić na sjednici, na kojoj je pao najvažniji dokument za razvoj grada, nije bio. Njegova zamjenica Olivera Majić ustvrdila je da se ništa spektakularno nije dogodilo.

- Ove odnose unutar koalicije ne bih mistificirala. Odnosi unutar koalicije su složeni i višeslojni. Mi nismo pristali na amandmane, ali ništa se, naglašavam, spektakularno nije dogodilo. Nažalost, na ovaj način je zaustavljen razvoj Grada i donošenje vrlo kvalitetnog dokumenta - rekla je Majić i najavila da će se nakon tri mjeseca ponovno ići s izmjenama GUP-a.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Tvrdi da ni članovi stranke Milana Bandića nisu razočarani ovakvim razvojem priče. Kazimir Ilijaš (HDZ) rekao je kako je upravo Andrej Plenković dao gradskoj organizaciji odriješene ruke da sama donese ovu odluku.

- Ono što sam cijelo vrijeme govorio, mi smo pokazali da smo demokratska stranka koja drži do principa, odgovornosti, pokazali smo vjerodostojnost. To ne znači da i dalje nećemo nastaviti suradnju u smislu boljeg života u Zagrebu. Pokazali smo naš stav - rekao je Ilijaš i prozvao oporbu da rade performanse u Zagrebu dok HDZ pokušava naći rješenja za boljitak života u metropoli.

Tvrdi i da u ovoj priči nitko nikoga nije lomio.

Nastavljaju normalno raditi?

- Mi smo razgovarali, inače razgovaramo i konzultiramo se. Pokušali smo razgovarati, nismo uspjeli. Mi smo demokratsko društvo i svatko ima pravo na stav i mišljenje. I dalje podržavamo točke za koje smatramo da su u redu i nastavit ćemo raditi prema koalicijskom ugovoru koji je potpisan - poručio je Ilijaš.

Ovo smatra dobrom prilikom da se krene u nove izmjene GUP-a te da se uključe građani i struka.

Nakon pada GUP-a u Saboru su se počele prebrojavati zastupničke ruke

Nakon što je u zagrebačkoj skupštini srušen GUP, u Saboru je iz tjednog plana rasprava za ovaj tjedan izbačeno glasovanje prvotno planirano za petak u podne.

Odmah su krenula nagađanja kako HDZ nakon scenarija iz zagrebačke skupštine i neizglasavanja GUP-a ne želi testirati vladajuću koaliciju, nego želi pričekati da se strasti smire.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell Iz Sabora su odgodu glasovanja objasnili odsustvom značajnog broja zastupnika zbog službenih putovanja. Tvrde da je odluka o promjeni rasporeda donesena prije glasanja o zagrebačkom GUP-u i da nije povezana sa stanjem u vladajućoj koaliciji.

Smirivanju strasti nakon što nije prošao Bandićev GUP okrenuli su se i Bandićevi i HDZ-ovi ljudi iz Sabora. Predsjednik Bandićeva saborskog kluba Kažimir Varda tvrdi da njihova potpora HDZ-u na nacionalnoj razini nije upitna sve dok se realiziraju zajednički projekti te je poručio kako nema razloga da se parlamentarna većina ne održi. Smirivanju strasti priključio se i Ivan Čelić (HDZ), zastupnik u Skupštini, ali i u Saboru.

'HDZ ne traži raskid koalicije'

- Milan Bandić je vrlo iskusan političar, ne vjerujem da bi mogao ići s ishitrenim reakcijama. Mi ne tražimo raskid koalicije s Bandićem, on može potencirati to pitanje - poručio je Čelić.

Politički analitičar Ivica Relković uvjeren je da će idućih nekoliko tjedana biti vrlo uzbudljivo. Napominje kako je za premijera Plenkovića opasno dalje surađivati s Bandićem jer je postao golemi, neodrživi teret.

- Nemam staklenu kuglu da mogu vidjeti tko će koje poteze vući, ali HDZ i Bandić više ne mogu zajedno i to je jasno. Sad je samo pitanje kako funkcioniraju saborski zastupnici koje je Bandić okupio u svoj klub. Ovdje je sad samo gledanje opstaje li ova vladajuća većina ili ne. A koliko čujem, u petak je glasovanje u Saboru odgođeno i to samo potvrđuje da se već sad radi na prebrojavanju saborskih ruku - napominje Relković.

Navodi da ne treba gledati hoće li doći do raskida koalicije na državnoj razini, nego na koji način će doći do toga. Za iduće izbore, smatra, više neće surađivati, ali ne smatra da će doći do prijevremenih izbora.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell

Bandić je teret Plenkoviću

Mislim da neće doći do toga jer ljudima u Bandićevu klubu odgovara biti još nekoliko mjeseci u statusu saborskih zastupnika. A i HDZ ima unutarstranačke izbore te im ne odgovara potencijalni pad Vlade u iduće neko vrijeme - napominje politički analitičar.

Politički analitičar Žarko Puhovski stava je da se odbijanjem GUP-a u skupštini ništa posebno nije dogodilo.

- Uvjeren sam da koalicija ostaje i dalje na gradskoj i nacionalnoj razini. Ovo je samo trebalo vodstvu HDZ-a da pokaže u vrijeme unutarstranačkih izbora i sukoba da ne pristaje na ucjene, a Bandiću je isto dobro došlo da pokaže da drži svoju točku odmaka od HDZ-a i ne pristaje na njihove pritiske. A zapravo imaju mogućnost da opet nakon tri mjeseca postave ovo na dnevni red i, kad prođu unutarstranački izbori, nastave kako su počeli - smatra Puhovski.

Navodi kako Plenković ne treba strahovati.

'Većina nije ugrožena'

- Kad biste pitali ljude u Bandićevu klubu jesu li za Bandića i protiv Plenkovića, ne znam bi li dvoje reklo da jesu. To su ljudi koji su tamo zato što nisu mogli otvoreno priznati da su iz SDP-a otišli u HDZ, nego su imali posredovni element, a to je Bandićeva stranka jer se to činilo manjom sramotom. Uvjeren sam da Plenković može računati na sedam ili osam zastupnika iz tog Kluba. Većina nije ugrožena, osim ako Plenkoviću ne bi odgovaralo da bude ugrožena prije ljeta, ali ne čini mi se to mogućim jer je on jako orijentiran na ovo predsjedanje EU - poručio je Puhovski.

Dio oporbe smatra kako bi sad bilo najpoštenije da se ide u nove izbore jer je postalo očito kako HDZ i Bandić više ne mogu funkcionirati. Hrvatska ne smije biti talac njihovih interesa.

I bez zastupnika iz Bandićeve stranke, Plenković još ima dovoljno ruku u Saboru

HDZ u Saboru s Bandićevim ljudima ima 77 ruku, poručio je predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić.

Napominje da vladajuće većine ne bi bilo kad bi ostali bez svih zastupnika koji čine saborski klub Milana Bandića. Pitali smo bivšeg SDP-ovca Ronka kako će se postaviti odluči li petero zastupnika, koji su u Bandićevoj stranci, okrenuti leđa premijeru.

Foto: PIXSELL - Nema veće štete za SDP nego da Davor Bernardić slaže liste. Dat ću sve od sebe da on u tu poziciju ne dođe. Pametnom dosta - kratko je poručio Ronko.

U saborskom klubu Milana Bandića trenutačno je deset zastupnika. No pitanje je kontrolira li on sve te zastupnike. Poznavatelji prilika kažu da Bandić eventualno može računati na podršku ljudi koji su u njegovoj stranci. To su Milanka Opačić, Siniša Varga, Marija Puh, Mladen Madjer i Kažimir Varda. Podsjetimo, Robert Jankovics, Ana Komparić Devčić, Darinko Dumbović i Željko Lacković su izašli iz kluba.

U vladajućoj većini trenutačno nitko ne vjeruje da će se zastupnici manjina, ali i ostali, bez obzira na Bandićeve poteze, okrenuti protiv premijera. Uvjereni su da bi većina stala uz HDZ. Problem premijeru Plenkoviću, osim bandićevaca, mogu, ako to požele, stvarati i njegovi zastupnici.

Primjerice, Stevo Culej je već solirao na predsjedničkim izborima, ali se vratio u okrilje stranke. Upućeni navode da Sabor može funkcionirati još nekoliko mjeseci bez donošenja ikakve odluke, jer su ionako svi bitni zakoni prošli.

Tema: Hrvatska