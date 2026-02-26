Obavijesti

Igre prijestolja u Iranu: Trumpu 'treba' dogovor da spasi sebe

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 4 min
Američki predsjednik potrošio je bogatstvo da bi dovukao vojsku pred Iran. Ako ostane bez dogovora, karijera mu je gotova. Nakon Grenlanda i Venezuele, ovo mu je treća 'međunarodna akcija' u kratko vrijeme

Ako Iranci pogode ijedan nosač zrakoplova, vjerujem da bi američki predsjednik Donald Trump upotrijebio sva sredstva kojima njegova vojska raspolaže, pa neka ljudi misle što je to točno. Kako će dalje ići, samo dragi Bog zna. Zasad se samo zna da Kinezi i Rusi šalju Iranu pomoć i da su Iranci poprilično samouvjereni u svojim odgovorima, analizirao je vojni stručnjak i raketni inženjer Vilko Klasan trenutnu prijetnju ratom između Irana i SAD-a. Aktivno prati situaciju, kao i poruke koje obje strane šalju, te kaže kako je pitanje što to Iranci imaju da se osjećaju "spremnima odgovoriti" najvećoj svjetskoj sili.

