Ima 37 godina i djed je. Izbacili ga iz kafića, otišao po sina (13) i demolirali sve: Imali nož i čekić

Dogodilo se to prije nekih mjesec dana, u subotu 15. ožujka. U malenom pubu "Rose & Crown", u Wallaseyju na zapadu Engleske, gosti su uživali u svojim pićima. Bližila se ponoć, atmosfera je bila ugodna, planirao se odlazak kućama, a onda je izbio potpuni kaos...

Za kojeg je odgovoran jedan djed. Koji ima samo 37 godina...

Kyle Williams, 37-godišnji djed iz priče, postao je izuzetno agresivan nakon što je zaključio kako su mu nešto podmetnuli u piće. I kako su mu ukrali ključeve. Vlasnica puba pokušala je intervenirati, ali Williams je zbog toga postao samo još svadljiviji. Sirotoj gazdarici uskoro su u pomoć priskočila dvojica gostiju, Williams je potom izjurio iz lokala...

- Kome vi to prijetite? - uzviknuo je Williams prije nego što je napustio ugostiteljski objekt...

Ali uskoro se vratio. U društvu svojeg 13-godišnjeg sina. Koji je ponio nož!

Otac i sin potom su čekićem razbili jedan prozor, zatim i jedna vrata...

- Meni nitko ne prijeti - vikao je agresivni Williams, što je, uz razbijanje inventara, dio gostiju natjeralo na bijeg. Neki gosti ipak su htjeli još malo uživati u svojim pićima pa su pomogli vlasnici i izbacili Williamsa iz puba. O svemu su obavijestili policiju.

Koja je sutra dan pokucala na Williamsova vrata. On je, čim ih je ugledao, krenuo bježati. Trkom se dao kroz stražnji ulaz kuće, ali policija ga je uspjela pronaći u blizini njegova doma. Na kraju su morali upotrijebiti elektrošoker...

- U pritvoru je već 28 dana. Njemu nije nepoznat boravak u zatvoru, ali zadnji put je osuđen prije 17 godina. Posljednjih godina ima 'stabilan' smještaj i posao. Otac je troje djece i ima jednog unuka. Daleko je on od mladića od 20 godina koji je završio u zatvoru zbog droge i prometnih prekršaja. Posljednjih tjedana imao je vremena za razmisliti o svojim postupcima te večeri. U potpunosti priznaje da je njegovo ponašanje bilo sramotno. Sam ne može vjerovati što se dogodilo. On sebe tako ne doživljava. Iako je i prije osuđivan, to nikad nije bilo zbog nasilja - branio je odvjetnik John Rowan svojeg klijenta koji ima 13 presuda za 28 kaznenih djela...

- On i dalje tvrdi kako mu je netko nešto podmetnuo u piće. Postao je paranoičan. Nije bio racionalan. Vjerovao je i kako su pojedinci uzeli ključeve njegova automobila koji je bio parkiran pred pubom - dodao je odvjetnik.

Kaže i kako se Williams srami što je u sve uključio svojeg 13-godišnjeg sina.

- Želi da se zna koliko mu je žao. Želi se ispričati svakoj osobi koju su njegove radnje pogodile - kazao je odvjetnik, piše Metro.

Kad je došlo vrijeme za presudu, sudac je imao što za reći...

- Te noći, bez sumnje pod utjecajem alkohola, ponašanje vam je bilo skandalozno. Prijetili ste ljudima, bili ste nasilan prema ljudima, za koje ste pogrešno mislili da su vam ukrali ključeve. Još gore. Vratili ste se s čekićem. Posebna otegotna okolnost je što ste bili sa svojim 13-godišnjim sinom, koji je imao nož - kazao je sudac Richard Pratt.

U zatvor ga ipak nije poslao. Odluka - 14 mjeseci uvjetne kazne. Ako u sljedeće dvije godine počini novo kazneno djelo, onda će morati u zatvor...

- Iskoristite ovu šansu. Sumnjam da će vam biti ponuđena opet - kazao je sudac Pratt...