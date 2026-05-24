UŽAS U NJEMAČKOJ Hrvatica izbola dečka i nazvala policiju: 'Upravo sam ga usmrtila...'

Stravično ubojstvo potreslo je ovog vikenda njemački gradić Eutingen im Gäu. Policija je malo prije ponoći u subotu zaprimila poziv u kojem je 48-godišnja hrvatska državljanka priznala kako je upravo oduzela život svojem partneru, javlja Fenix Magazin.

Policija i Hitna pomoć odmah su pojurili na adresu koju im je žena dala, u stanu su zatekli mrtvog 52-godišnjaka. Pokušali su ga reanimirati, ali nije mu bilo spasa, na licu mjesta je proglašena smrt. "Upravo sam ga usmrtila", navodno je kazala policiji u pozivu...

Hrvatica (48) nije pružala otpor prilikom uhićenja. Muškarac je ubijen oštrim predmetom.

Nakon završene prve faze kriminalističkog istraživanja, osumnjičena žena je izvedena pred dežurnu sutkinju istrage. Na službeni zahtjev državnog odvjetništva, sutkinja joj je odmah izdala i potpisala nalog za uhićenje te odredila istražni zatvor zbog kaznenog djela ubojstva, piše Fenix.

Istraga se nastavlja, motivi zločina nisu jasni, Hrvaticu su prebacili u zatvor, piše Bild.