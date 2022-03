'Ima bezobraznu komunikaciju Milanović. Sad se opametio, a imao je i prokremljinske istupe'

Hrvatski premijer Andrej Plenković otpočeo je u srijedu jednodnevni posjet Španjolskoj gdje je posjetio vojnu bazu NATO saveza nedaleko od Madrida. Nakon sastanka sa španjolskim premijerom Pedrom Sanchezom, dvojica lidera obratili su se javnosti.

- Ove godine slavimo sto godina diplomatskih veza između Španjolske i Hrvatske, 30 godina od početka diplomatskih odnosa od nastanka Hrvatske. Bio sam u Zagrebu, tada i sada istaknuo sam da radimo na jačanju naših veza, istaknuo je premijer Španjolske Pedro Sanchez, javlja HRT.

Nakon toga novinarima se obratio Plenković.

- Dragi Pedro, hvala vam za vašu dobrodošlicu. Ovaj posjet dolazi u prilici 30 godina naših diplomatskih odnosa. Hrvatska je i dalje pod utiskom ovog velikog incidenta koji se dogodio prošlog četvrtka, kada je dron koji je nosio eksploziv pao praktično u centru našeg glavnog grada. Preletio je više od 1000 kilometara, kroz rumunjski i mađarski zračni prostor, a onda pao svega 50 metara od najvećeg studentskog doma u Zagrebu. Istražujemo ovaj incident, sve što ćemo doznati u danima i tjednima, objavit ćemo o kakvom se zrakoplovu radilo. Objavit ćemo je li se radilo o grešci, sabotaži ili o namjeri. Srećom letjelica je pala na tlo, nije oštetila građevine i nije bilo ljudskih žrtava. U svakom slučaju, moglo se raditi o bilo kojem drugom glavnom gradu, moramo biti na oprezu zbog ruske agresije na Ukrajinu, rekao je, prenosi HRT.

Plenković dodaje da je Hrvatska spremna za eurozonu te da bi se od 1. siječnja trebala priključiti. Hrvatska podupire europski put BiH prema Europskoj uniji, dodao je.

Plenković je iz Španjolske odgovorio predsjedniku Milanoviću koji ga je ranije danas prozvao.

- Nisam gledao, ali otprilike shvaćam o čemu se radi. Prvo, on uopće nije nadležan za odlučivanje tko će i kako letjeti u hrvatskom državnom prostoru, za to je nadležno ministarstvo. Druga stvar je, za razliku od njega, za kojeg ne znam što radi u ovoj situaciju u kojoj se nalaze Hrvatska i Europa, ne znam koji je on to kontakt obavio posljednjih dana koji je bitan za Hrvatsku. Za razliku od njega, mi smo razgovarali sa svim našim partnerima, glavnim tajnikom, Macronom, američkim državnim tajnikom... Važno je da se sve vježbe odvijaju prema planu koji je usvojila vlada, a s kojom se usuglasio predsjednik. Što se tiče letova, mislim da je dobro da su poslali poruku snažne solidarnosti i partnerstva nakon pada drona. Ne vidim kakav je efekt na području između Jabuke i Palagruže. To bi sigurno ohrabrilo naše građane... Insinuirati da je presica povezana s trenutkom preleta, sad je jasno da ju je Milanović iz ljubomore plasirao u medije kroz svoje trbuhozborce u medijima, je kriva. Jedini razlog zašto sam ja išao na tu presicu jer je glavni tajnik NATO-a iznio krivu informaciju. Isto tako, ove neke smiješne insinuacija da netko puši cigare i pije konjak na nosaču, pokazuje gdje je tko mentalno...

- Netko očito valjda, vodeći se vlastitim praksama koje se tiču konjaka ili nekog drugog alkohola, ili nekih cigara, misli da ja to radim. Niti pijem, niti pušim, a kamoli da bih to radio na francuskom nosaču aviona. Radim ono što mi je zadaća, brinem o svim pitanjima. A nije Milanović tu jedini... Za razliku od drugih, koji su prije tri tjedna odbijali podržati ukrajinsku rezoluciju i konzultirali se s njim dok je on imao prokremljinske istupe. A sada su se najednaput prosvijetlili i opametili i stali na pravu stranu. Pružit ću i njima, i njemu ruku da budemo na pravoj strani povijesti... Ali neću prihvatiti tu jednu nebitnu, bezobraznu komunikaciju nekoga tko oko dolaska aviona nije imao baš nikakvu ulogu, rekao je Plenković.