Ima plaću 39 tisuća kn: 'Ništa nisam dobila, radim dan i noć'

Ništa mi nije poklonjeno. Povrijedilo me što sad svi bruje o mojoj plaći. Ona nije tajna. Podaci su javni i ono što dobijem na kraju mjeseca pošteno sam odradila - kazala je pulska liječnica dr. Mirna Milevoj Ražem za Glas Istre.

Ona ima najviše dežurstava u pulskoj bolnici. U lipnju je imala 316 radnih sati i moglo bi se reći da doslovno spava na pedijatriji.

- Da mene nema, ne znam tko bi radio. Bolnica nema ljudi i istina je da radim za dvoje ljudi. Prisutna sam na svim porodima. - kaže liječnica sa 40-ak godina staža koju na portalu najdoktor hvale roditelji njenih malih pacijenata.

Nekoliko puta je bila proglašena i najdoktoricom.

Kako tvrdi Glas Istre njezina primanja pokazuju težinu situacije u kojoj se nalazi bolnica koja slamku spasa traži u umirovljenoj liječnici s veliki iskustvom. Bolnica svjesno krši zakon i dozvoljava da sav teret svali na leđa jedne osobe.

U mjesec dana dežurala 11 puta po 24 sata

Foto: Screenshot/PIXSELL

No njezina plaća od 39 tisuća kuna mnoge je iznenadila

- Ne sramim se svojih primanja, ali nije ugodno da o tome slušate i u cvjećarnici. Nisam ja ta primanja dobila preko noći. To su sve moji odrađeni sati, moja dežurstva i ogromna praksa. Ja sam taj novac po zakonu zaradila. Samo prošli mjesec dežurala sam 11 puta po 24 sata jer jednostavno nema tko - kazala je dr. Mirna Milevoj Ražem.

Ističe da radi za minimalno dvoje ljudi i da je sretna što je zdravlje dobro služi.

- Svi moji kolege me podržavaju i mole Boga da ne odem - kazala je.

Bolnica je poduzela sve da se ona rastereti i da se dovedu novi specijalisti. Kaže da imaju kadrove na specijalizaciji te da svi očekuju da će se oni vratiti raditi u pulsku bolnicu

- Da bi netko postao neonatolog treba minimalno deset godina. Na pedijatriji sam noću i danju, a niti jedan porod se ne može planirati bez mene. Da ne radim toliko i da me nema bilo bi još više problema. Ovo je ispala paljba na mene a tko uvijek dobije po nosu - radnik! Mnogi u bolnici ni ne zarade svoju plaću i samo se žale, podmeću. Valjda nemaju pametnijeg posla. Želim reći da se prstom upire u radnike, a neradnici ostaju zaštićeni i rade spačke sa strane. Na svakom poslu imate one koji rade i one koji se provlače - rekla je liječnica.

'Liječnica radi apsolutno sve'

Prema podacima iz bolnice, liječnica zaista više vremena provodi u bolnici nego kući. Odrađuje 24-satna dežurstva, neonatološku pripravnost, skrbi o hospitaliziranim pacijentima, a godišnje ih bude oko 300. Liječnica je nadležna i za novorođenu djecu u Dječjoj sobi rodilišta koje godišnje ima oko 1350 poroda.

Voditeljica odjela za dječje bolesti Marinela Miletić Janjušević kazala je da liječnica radi apsolutno sve

- Sudjeluje u 24-satnim dežurstvima kada skrbi ne samo o novorođenčadi nego i o vanjskim pacijentima koji dolaze iz cijele Istre. Tu su i djeca turista u hitnoj pedijatrijskoj ambulanti koja radi 0-24 sata te prati hospitalizirane pacijente Jedinice za veću djecu i dojenčad. Radi u dijagnostičkoj ambulanti UZV kukova za novorođenu djecu Istre i za indicirane kontrole UZV kukova.

Ravnateljica bolnice dr. Irena Hrstić priznaje da krše zakon jer liječnica ima toliko odrađenih sati no oni moraju osigurati kontinuirano pružanje zdravstvene skrbi

- Sustav funkcionira isključivo zbog požrtvovnosti zaposlenika. Kolegici su odrađeni sati obračunati po propisu, a odrađeno plaćeno u potpunosti. Stav uprave je da se sav odrađeni rad plati, osim ako zaposlenik ne izrazi želju da se prekovremeni rad pretvori u slobodne dane.

