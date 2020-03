Imaju 8 zaraženih: Murter je prva crvena zona i karantena

Na otoku Murteru osam je potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom, a još 30 osoba ima povišenu temperaturu te su mjesta Murter i Betina, postali prvi hrvatski gradovi u kojima je uvedena karantena. Mjesta Murter i Betina, koje inače dijeli samo administrativna granica, crvena su zona radi sprječavanja potencijalnog širenja, javlja HRT.

To konkretno znači da se iz tih mjesta više ne može izaći, ali ni ući u njih, čak ni uz dopuštenja.

- Od jučer nema novooboljelih od virusa COVID 19 u Šibensko-kninskoj županiji. Od ukupno 15 oboljelih, četvero ih se nalazi na Odjelu infektologije, a jedan pacijent je premješten u KBC Split, dok se ostali nalaze u kućnoj izolaciji. Bitno je naglasiti da je od ukupnog broja oboljelih osam s otoka Murtera, izjavio je jutros župan Goran Pauk te naglasio da postoji sumnja na lokalnu transmisiju bolesti.

- U takvoj situaciji najučinkovitija mjera je stavljanje ugroženog prostora pod mjere karantene. Stožer Šibensko-kninske županije napravio je sve moguće predradnje, konzultacije i radnje kako bi se otok Murter, a to se prvenstveno odnosi na naselja Murter i Betina, od jutros stavili pod mjere karantene, sve u cilju zaštite zdravlja stanovnika otoka Murtera. Prema tome, u naselja Murter i Betina se neće moći ući, kao ni izaći iz njih, osim hitnih slučajeva i hitnih službi, rekao je župan Pauk.

- Po saznaju o prvom sumnjivom pacijentu u Murteru, krenuli smo u anketiranje svake osobe s kojom je bio u kontaktu i stavljanje u izolaciju tih osoba. Saznali smo za još čitavu mrežu ljudi, radi se o jako velikom broju te smo, dok se situacija ne poboljša i ne dođe do mogućnosti da se svi testiraju, odlučili da se mjesto stavi pod karantenu kako bi se spriječilo širenje zaraze i kako bi se njima pružila adekvatna zdravstvena skrb. Do jučer smo napravili sve pripremne radnje kako bi od danas došlo do karantene, rekla je pak epidemiologinja Ankica Parat Baljkas na današnjoj press konferenciji.

Strože mjere, kao što smo naveli i ranije, od danas poduzima i policija.

- Jutros u 8.45 sati postavljen je punkt policije na predjelu Lovišća u smislu da nema ulaza i izlaza iz tih naselja i da se poštuju upute Epidemiološke službe. Uputili smo i brod sv. Jakov na područje murterskog akvatorija kako bi kontrolirali izlaz i ulaz brodova u Murter odnosno Betinu. Propuštamo samo hitne službe i hitne medicinske slučajeve koje ćemo provjeravati dodatno. Opskrba ide redovno, ali pod većim nadzorom, izjavio je načelnik šibenske policije Ivica Kostanić te naglasio da je dosad bilo 145 dojava o kršenju samoizolacije, a za 21 čovjeka je utvrđeno da su prekršili mjere.

- Niti jedan od tih slučajeva nije na Murteru. Za tamo smo imali dojavu o nekakvom grupiranju i to istražujemo, rekao je Kostanić.