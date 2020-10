"Imali smo 108 intervencija radi Covida i to je najviše do sad"

Žarko Rašić, ravnatelj zagrebačke Hitne pomoći, unatoč velikom broju intervencija i poziva tvrdi da još uvijek sve pokrivaju, no upozorava: "Ako nam se osoblje zarazi bit će kaos, jer Hitna nema alternativu"

<p>Jučer smo imali čak 108 intervencija u jednom danu vezanih uz Covid, najviše do sad od izbijanja epidemije. Neki su imali blaže, neki teže simptome, a neki su samo bili suspektni. Nekima je trebala pomoć na licu mjesta, a neke smo vozili u bolnicu - rekao je u srijedu Žarko Rašić, ravnatelj zagrebačke Hitne pomoći. Dodao je da je unatoč velikom broju intervencija, situacija i dalje pod kontrolom, iako se zbog Covida radi u otežanim uvjetima.</p><p>- Covid intervencije traju duže nego ostale intervencije jer je potrebno određeno vrijeme da se stavi zaštitna oprema. Ona je izuzetno bitna za naše djelatnike i maksimalno ih štitimo jer Hitna pomoć nema alternativu. Ako se djelatnici u bolnicama zaraze i odu u samoizolaciju, pacijente može preuzeti neki drugi odjel ili bolnica. Kod nas nije tako. Zato strogo pazimo da nam se nitko ne zarazi. Nakon što prevezemo Covid pozitivne bolesnike, kola Hitne pomoći idu na dezinficiranje koje traje oko 20 minuta, ali za to vrijeme su neka druga kola već spremna za pokret - rekao je Rašić.</p><p>Objasnio je da se kola špricaju trima automatskim prskalicama istodobno te da se provjetravaju. Nakon 20 minuta, kola su sigurna od virusa i opet spremna za u pogon. Ravnatelj zagrebačke Hitne tvrdi da imaju više od 1000 poziva dnevno. Građani zovu u vezi Covida, ali i svih ostalih bolesti i tegoba. Apelira na svih da zovu samo ako su stvarno ugroženi jer time oslobađaju liniju za poziv nekoga kome doista treba spasiti život.</p><p>- Dnevno znamo imati oko 200 intervencija tima T1 u kojem su liječnik, medicinski tehničar i vozač, 30 intervencija tima T2, a sanitetskog prijevoza oko 400. Trenutno, sve to stignemo pokriti, ali upozoravam ljude da budu oprezni i razboriti jer tko zna što može biti za tjedan dana - zaključio je ravnatelj.</p>