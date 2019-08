'Imam čak pet kartica, a ime i prezime na svakoj su drukčiji'

Došla sam 9. srpnja u poslovnicu Zagrebačke banke u Dugom Selu i tražila nove kartice zato što sam nakon udaje uzela suprugovo prezime, rekla je čitateljica.

Tražila je zamjenu kartica Visa za žiro i devizni račun, Maestro kartice za tekući račun te kreditne kartice MasterCard.

- Na identifikacijskim ispravama sam promijenila prezime pa sam to morala učiniti i na karticama - pojasnila nam je čitateljica i dodala kako nije mogla ni naslutiti da će uskoro skupiti čak četiri kreditne kartice, ali svejedno će biti “osuđena” na plaćanje gotovinom.

Tjedan dana kasnije na kućnu adresu stigle su joj četiri nove kartice. Vise i Maestro su bili u redu, ali na MasterCardu je pisalo djevojačko prezime.

- Zato je nisam ni aktivirala. Čim sam stigla, otišla sam u poslovnicu Zabe u Dugom Selu i zamolila ih da mi izdaju kreditnu karticu s novim prezimenom. Kako je poslovnica popodne otvorena samo dva dana u tjednu, a ja radim u Zagrebu, to sam uspjela napraviti tek 30. srpnja - objasnila je kako se postupak oduljio.

Strah od 'peglanja'

Djelatnici banke pojasnila je kako je samo na toj kartici zbog njihove pogreške ostalo staro prezime i kako su joj zamjenu već naplatili. Zajedno su provjerile koje je “ispravno” prezime, a pokazala je i osobnu iskaznicu s novim prezimenom te karticu tekućeg računa na kojoj je banka uspjela “pogoditi” podatke i izdati je s novim prezimenom.

- Rekla je da je sad sve riješeno i da će mi na kućnu adresu stići nova kartica s novim prezimenom. Međutim, ponovno je stigla kartica na kojoj je pisalo moje djevojačko prezime. Ali ni to nije sve. Nakon još jedne reklamacije stigla je treća nova kartica. Ovaj put je prezime bilo ispravno, ali u imenu su napisali slovo viška. Tako sam skupila četiri neispravne kartice - stari MasterCard, dva nova sa starim prezimenom i treći novi s krivim imenom - govori ne znajući bi li se smijala ili plakala.

Imala je četiri kreditne kartice, a ni jednu nije mogla koristiti.

- Što bi bilo da je netko zatražio da osobnom iskaznicom dokažem identitet. Da je vidio različite podatke, mogao je pomisliti kako sam prevarantica i pozvati policiju. Još bih u zatvoru završila - ispričala nam je sredinom kolovoza.

Pogodili i ime, pa se ispričali

Odmah smo Zagrebačkoj banci poslali upit kako može doći do tako učestalih pogrešaka, no odgovora tjedan dana nije bilo. Za to je vrijeme čitateljici stigla nova, ispravna kartica. Potom su je nazvali, ispričali se i pozvali da dođe u poslovnicu po znak pažnje. Poslije su i nama odgovorili kako “nikad ne komentiraju odnose s klijentima”.

Opširniji nisu bili ni u Hrvatskoj udruzi banaka. Pitali smo ih ima li klijentica pravo na odštetu, a odgovorili su kako “nisu nadležni za takva pitanja te kako se ne mogu miješati u poslovni odnos banaka i klijenata”.

1. Nakon udaje

Promijenila je prezime pa tražila zamjene kartica. Iz banke su joj rekli neka koristi stare dok ne stignu nove. Zamjene je platila.



2. Staro prezime

Kartice tekućeg, deviznog i žiro-računa su stigle ispravne, no na Mastercardu je ostalo djevojačko prezime.



3. Ista pogreška

Iako je banci ponovno dala podatke i pokazala osobnu, još jednom je stigao Master s krivim prezimenom.



4. Sad je krivo ime

Pravdali su se pogreškom u sustavu banke i obećali poslati ispravnu karticu. No nova je stigla s pogreškom u imenu.



5. Konačno OK!

Žalila se središnjici i poslovnici, iz banke su je zvali i ispričavali se. Ispravna kartica je stigla nakon gotovo dva mjeseca.

Tema: Hrvatska