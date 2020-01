'Imam ljubavnike, ali pravim djecu samo sa svojim mužem'

'Poruči mojoj djeci da umirem bez gorčine prema nikome. Sve nas je zahvatila ista oluja.' kazao je prije smrti svom ispovjedniku Galeazzo Ciano, Mussolinijev zet, ministar vanjskih poslova fašističke Italije i nekad najmoćniji čovjek u Italiji.Njegova supruga Edda bezuspješno ga je pokušavala spasiti. Nije uspjela.

Smaknut je u Veroni 11.1.1944. godine na ponižavajući način. Vezan je za stolicu kako bi ga metci pogodili u leđa, kako nalaže talijanski običaj kada se pogubljuje izdajnike. Imao je 40 godina.

Njegov prvorođeni sin i Mussolinijev unuk Fabrizio 1991. godine objavio je knjigu "Quando il nonno fece fucilare papa" ("Kada je dida dao strijeljati tatu").

Galeazzo Ciano je od 1936. godine bio ministar vanjskih poslova, a imao je odlučnu ulogu u pregovorima s vlastima novoosnovane Nezavisne Države Hrvatske, koji su rezultirali Rimskim ugovorima.

'Tašti, pompozni snob'

- Galeazzo Ciano bio je sin grofa Costanza Ciana, mornaričkog junaka iz Prvog svjetskog rata iz Livorna u Toskani, koji je kasnije po fašizmom napredovao u poslu - tipična talijanska korupcija. Grof - kralj ga je učinio grofom 1925. godine - postao je fašist 1921. i u dvadesetim je godinama držao nekoliko ministarskih položaja. Godine 1936. Mussolini ga je čak imenovao svojim nasljednikom. Ostao je član fašističkog Velikog vijeća do svoje smrti u lipnju 1939. Njegov sin, Galeazzo, koji se također imao pravo zvati grofom, bio je tašt, pompozan, ništavan, hedonist, snob i lišen bilo kakvog čvrstog uvjerenja. - navodi autor Nicholas Farrell u svom djelu Mussolini - Novi život

Foto: wikimedia Galeazzo Ciano (lijevo)

No,premda je imao visok nazalni glas, bio je naočit, šarmantan i inteligentan, blistajući u školi i diplomirajući pravo na Rimskog sveučilištu 1925.

- U siječnju 1930. Edda Mussolini je na jednoj zabavi susrela Galeazza Ciana, tada mladog člana talijanske delegacije u Vatikanu. Imala je devetnaest godina a Ciano dvadeset i šest. Zaneseno jedno drugim brzo su se vjenčali. Svadbeno primanje za više od 500 gostiju održalo se 23. travnja u Villi Torlonia. Govorilo se da je to jedina zabava kojoj je Mussolini, koji je volio žive seljačke zabave i prezirao buržoasku prijetvornost, ikad bio domaćin. Bilo je to prvi i jedini put da su se on i njegova žena pojavili zajedno na nekom velikom javnom događaju - piše Farrell u svom djelu.

Ciano je bio preljubnik, ali i Edda je voljela švrljati

Edda Mussolini bila je Duceovo omiljeno dijete. Bila je buntovna, prevrtljiva, hiperaktivna i posjedovala je elegantnu mršavost. Njezin je obiteljski nadimak bio cavallina matta (bijesna kobila)

'Bila je aristokratkinja koja se rodila u obitelji seljaka. Edda je posjedovala istinsku plemenitost koju nije imao nitko od nas', prisjetio se njezin mlađi brat Romano Mussolini, poznati jazz glazbenik, bivši muž sestre Sophije Loren i otac zastupnice Alessandre Mussolini.

Foto: - / Imagno / Profimedia Galeazzo i Edda sa prijateljima u hotelu Imperial u Beču 1936.

- Brak sa Mussolinijevom kćeri značio je da je Ciano bio predodređen za vrh. Kad je medeni mjesec završio, Mussolini je učinio Ciana generalnim konzulom u Šangaju. Tamo je Edda postala ovisna o cjelonoćnom pokeru na kojem je gubila goleme svote novaca, i o džinu, kojim se opijala. Prvo od njihovo troje djece rođeno je u listopadu 1931 godine. Njihov je brak od početka bio otvoren, iako ih je nešto neodoljivo i nerazmrsivo vezalo do kraja. Ciano je bio ozbiljan preljubnik i za razliku od Ducea, čiji su seksualni ukusi bili prizemniji, volio je aristokratske žene. Među onima koje je par poznavao u Šangaju bila je Wallis Simpson, Amerikanka čija će kasnija afera s Edvardom VIII. dovesti do njegove abdikacije 1937.

U Italiji se općenito vjeruje da su Ciano i W.Simpson, koja je bila na rubu razvoda od svojeg američkog muža koji je mnogo pio, Winfielda Spencera, mornaričkog časnika, imali ljubavnu vezu i da je tad pobacila i ostala neplodna. - opisuje bračni život Cianovih Nicholas Farell.

Edda kao psihijatrijski slučaj

No i Edda je bila, tvrdi autor, nepopravljiva namiguša i imala je mnogo avantura. Ipak, švicarski psihijatar koji ju je liječio 1944.-1945. zaključio je da je osjećala 'duboko gađenje' prema seksu i da je 'apsolutno frigidna'. Psihijatar je imao osjećaj da su uzroci tog i svih drugih problema koje je uočio bili različiti: udarci majčinom metlom dok je bila dijete, zlostavljanje u školi zbog oca, stalna policijska zaštita, roditeljske svađe uzrokovane ljubomornim ispadima njezine majke, dominantna ličnost njezina oca, njegove izvanbračne ljubavne veze, njezino 'manjkavo' rano obrazovanje i njezin 'izuzetan' život.

Foto: wikimedia Galeazzo i Edda 1936. u društvu stranih državnika

No psihijatar je uvjeren da je problem imao i nasljedan aspekt: 'Sigurno je da je s psihijatrijskog gledišta Mussolinijeva obitelj hereditairement taree (nasljedno iskvarena)'.

- Mussolini je gajio prijezir prema golfu zato što je bio buržoaski i britanski. Smatrao je da bi golfovski tereni bili bolji kao polja koja bi vila dana seljacima da ih obrađuju.. Ciano je s druge strane volio golf. To je iritiralo Mussolinija. Rekao mu je: Dobivam stalne izvještaje o ovom golf klubu... Prekrasne žene i iskusne dame..

No kao rezultat Cianova interesa 'cijelo rimsko društvo zavoljelo je golf' napisala je Susana Agnelli dodajući: 'Žene su se ponašale s toliko malo dostojanstva da je to bilo neugodno..Držati Galeazzovu ruku u javnosti i dopuštati da vas on pipa bio je znak uspjeha..Što god da je rekao, svi su se savijali od smijeha... - opisuje Farell Cianov privatni život.

Foto: wikimedia

Nakon smrti muža s ocem više nije htjela razgovarati

Enfant Terible fašizma, Curzio Malaparte, napisat će mnogo kasnije: Sva crna krv Mussolinijevih nije u venama oca, nego u venama Edde..' Edda, također promiskuitetna rekla je jednom prilikom prijateljici: 'Istina je da imam ljubavnike, no pravim djecu samo s Galeazzom'

- Ciano je postao ministar već u dobi od 32 godine. Počeo je imitirati Mussolinijeve manira. Pretpostavljali su da će on a ne njegov otac, postati sljedeći Duce. umjesto toga, na kraju će skovati urotu za rušenje Mussolinija i zbog toga će mu biti suđeno te će biti strijeljan u siječnju 1944. godine. Edda koja je očajnički i junački pokušavala spasiti život svog muža, odbit će ponovo razgovarati sa svojim ocem što zaista više nije učinila. Ciano je pisao osobni dnevnik koji je zahvaljujući Eddi, sačuvan. Dnevnik pruža rijedak primjerak svakodnevnog viđenja Mussolinija i fašizma. Na žalost, u njemu nema ni trunke istinitosti i nerijetko se čini da je prerađen nakon ovog razvoja događaja kao sredstvo obrane Cianove reputacije - navodi Farell.

Mussolini nije htio pomilovati oca svoje unučadi

Naime, Cainov pad započeo je nekoliko mjeseci nakon što je uklonjen sa položaja ministra vanjskih poslova. Glasovao je protiv svog tasta Mussolinija na Velikom fašističkom vijeću, čime je Mussolini smijenjen.

Sa Eddom i troje njihove djece odlučio je nakon kapitulacije Italije otputovati u München, nadajući se da će mu diplomatski kontakti osigurati ondje sigurno utočište i omogućiti avionski prijevoz za Španjolsku pod vlašću Francisca Franca.

Međutim, njegov šurjak Vittorio Mussolini i neki drugi visokorangirani fašisti putem radija gromko optuživali Ciana za izdaju. Nijemci su ga zadržali, te u listopadu 1943. godine izučili na zahtjev vlasti novoformirane (marionetske) Talijanske Socijalne Republike.

Ciano je osuđen na smrt zajedno s još četvoricom članova Velikog savjeta fašizma koji su glasovali za Mussolinijevu smjenu. Nakon oklijevanja podnio je Duceu dan prije zakazanog strijeljanja molbu za pomilovanje. Mussolini nije htio pomilovati oca svoje unučadi, ali ni potpisati odluku kojem se pomilovanje odbija.

Glavni tajnik Nacionalne fašističke stranke Allesandro Pavolini neumorno je čitavu noć obilazio dužnosnike koji su mogli potpisati odluku. Svi redom su ga odbili. Galeazzo Ciano imao je 40 godina kad je smaknut.



