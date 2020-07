Imam plan koji Hrvatskoj može donijeti čak 500 milijuna kuna

Nizozemac Jan de Jong živi svoj hrvatski san. U zadnjih 13 godina otvorio je nekoliko tvrki,a sada Plenkoviću nudi plan kroz koji bi Hrvatskoj svakog mjeseca donio 500 milijuna kuna

<p>Za neke američki, za njega hrvatski san - <strong>Jan de Jong </strong>je Nizozemac sa splitskom adresom, a nakon nekoliko uspješnih tvrki koje je otvorio u zadnjih 13 godina otkako je u Hrvatskoj sada ima i plan koji bi Hrvatskoj mogao donijeti zaradu od 500 milijuna kuna mjesečno.</p><p>Naime, Janovo rješenje su vize za digitalne nomade s kojima bi svi nomadi koji zarađuju preko 3500 eura mjesečno na neko vremensko razdoblje mogli doći živjeti u Hrvatsku. </p><p>Ono što istiće jest da se njihove plaće tada ne bi oporezivale u Hrvatskoj već u onim državama u kojima se nalazi tvrtka za koju rade.</p><p>Za sve koji ne znaju, digitalni nomadi su ljudi koji svoj posao obavljaju preko interneta. Dakle, nisu vezani za tvrtku u kojoj rade i taj posao mogu obavljati bilo gdje u svijetu. Rad s klijentima odnosno tvrtkama odvija se digitalno, a način života je nomadski.</p><p>Jana de Jonga smo upoznali kroz projekt 24sata "Reforme odmah" gdje je predstavio svoju tvrku Webpower Adria specijaliziranu za marketing putem e-pošte i automatizaciju marketinga. Bavi se poduzetništvom, a u slobodno vrijeme želi unaprijediti zajednicu u kojoj živi. S tom je namjerom i prije nekoliko dana uputio pismo premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> da bi ga upoznao s idejom koja bi potencijalno Hrvatskoj mogla donijeti veliku zaradu, a provela ju je i Estonija upravo ovaj mjesec.</p><p>Naime, Estonija će ubuduće izdavati nomadske vize državljanima koji nisu državljani EU, a zaposlenici su tvrki koje dopuštaju rad na daljinu. Omogućavat će im rad iz njhove zemlje do godinu dana, a uvjet je da im trenutni mjesečni prag dohotka iznosi 3504 eura bruto i moraju ga dokazati tijekom šest mjeseci prije prijave.</p><p>De Jong je primijetio kako hrvatsko gospodarstvo uvelike ovisi o turizmu, a ove je godine malo turista u Hrvatskoj - zato smatra da bi privlačenjem digitalnih nomada podebljali državni proračun. Po njegovoj računici, ukoliko bi Hrvatska privukla 50 tisuća nomada koji bi u prosjeku trošili deset tisuća kuna, Hrvatskoj bi to osiguralo do 500 milijuna kuna na mjesečnoj razini.</p><p>Rad na daljinu smatra budućnošću za sve više tvrki što mu ide u prilog, ali kaže, jedino pod uvjetom da se digitalne nomade iz inozemstva ne oporezuje u Hrvatskoj. Smatra kako su porezi u Hrvatskoj preveliki, a nomadi bi kroz kupovinu hrane, goriva i drugih usluga ionako plaćali poreze kroz PDV na kupovinu.</p><p>Smatra kako bi digitalne nomade u Hrvatsku privuklo to što je članica EU, nudi odličan životni stil, klimu, dobro je povezana s ostatkom Europe i vrlo je sigurna za život, a i zdravstvena skrb je vrlo povoljna i pristupačna.</p><p>Jan de Jong o idejama piše javno na svojem <a href="https://www.linkedin.com/in/jan-de-jong-adria/" target="_blank">LinkedIn </a>profilu gdje ga prati nekoliko tisuća ljudi, a tamo je uputio i pismo premijeru Plenkoviću da bi ga upoznao s planom. </p>