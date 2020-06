Nizozemac pokrenuo biznis od kojeg danas živi 10.000 Hrvata: 'Birokracija je gubitak novca'

Njegova današnja tvrtka Webpower Adria prva je tvrtka u regiji koja je specijalizirana za marketing putem e-pošte i automatizaciju marketinga. Rade za sve najveće tvrtke u Hrvatskoj

<p>Nizozemac <strong>Jan de Jong</strong> došao je u Hrvatsku prije 13 godina i najveća karta za uspjeh bila mu je bilježnica s maminim receptima kako ne bi ostao gladan. Iz ničega je startao posao i već nakon četiri mjeseca imao ugovor s velikim teleoperaterom. Pokrenuo je prvi call centar u Hrvatskoj i od biznisa sa svega 15-ak studenata stvorio novu poduzetničku branšu u našoj zemlji u kojoj danas radi oko 10.000 ljudi.</p><p>Više se time ne bavi, ali ovaj Nizozemac, koji obožava pašticadu s njokima (ali se nikako ne može pomiriti s kiselom ciklom), kaže: “birokracija u Hrvatskoj je gubitak novca i intelekta”. Ali, kad bi morao svojoj djeci savjetovati čime da se u Hrvatskoj ipak bave, njegov odgovor iznenađuje – ipak poduzetništvom!</p><p>- Sjećam se tog dana kad sam došao prije 13 godina u Hrvatsku. Kao da je bilo jučer. Nije bilo Google karte niti navigacije. Bilo je to 3. rujna 2006., imao sam 22 godine, ukrcao sam automobil sa svojim stvarima, imao uz sebe malu bilježnicu s receptima svoje mame i uputama kako pripremiti hranu, i onda krenuo u dvodnevno putovanje od Gouda u Nizozemskoj do Splita - prisjeća se de Jong. Došao je bez posla, bez poznanstava i krenuo doslovno od nule.</p><p>- Kad sam pokretao posao u zemlji u kojoj nikog nisam znao, čak ni tko bi bili mojih potencijalni klijenti, prvo sam istražio za koje bi hrvatske tvrtke moji servisni centri mogli imati koristi. Napravio sam kratki popis tvrtki u telekomunikacijama, energetskom sektoru, bankarstvu, osiguravajućim društvima... Potom sam pokušao sam otkriti tko je odgovoran za marketing i prodaju unutar tih tvrtki i odlučio sam jednostavno dignuti telefon i direktno zvati te ljude. Ranije sam od svoje 17-e godine radio u kontakt centrima i bio sam školovani agent. Uspio sam dobiti sastanke s direktorima prodaje i marketinga najvećih hrvatskih kompanija – otkriva nam de Jong.</p><p>Četiri mjeseca od dolaska u Hrvatsku, u rukama je imao ugovor s Metronet Telekomunikacijama, a nakon nekoliko mjeseci i s B.netom. Obje tvrtke danas su spojene u A1 Telekom.</p><p>Kaže, sjeća se dana kada je proradio prvi pozivni centar u Hrvatskoj.</p><p>- Nakon potpisivanja prvog ugovora naručio sam rabljenu opremu, sjedala i računala iz Nizozemske. To je u Split stiglo kamionom, a onda sam sa svojom današnjom suprugom počeo istovarivati stvari, montirati kontakt centar i objavili smo oglas za posao. Zaposlili smo prvih 15 - 20 agenata – otkriva nam.</p><p>U početku su radili studenti, a onda je shvatio da to nije dovoljno. Počeo je zapošljavati radnike.</p><p>Iako danas više nije u tom poslu (jer je tvrtku M + Group s kojom je to radio prodao), procjenjuje da u toj industriji outsourcinga poslovnih procesa danas radi 3000 ljudi, a ako se tome pridodaju i zaposlenici internih kontakt centara, onda je u toj branši zaposleno oko 10.000 ljudi. Tvrtka M + Grop do danas je postala vodeća u regiji i u njoj radi između 6000 i 7000 ljudi te je izlistana na Zagrebačkoj burzi. Iako više nije njegova, de Jong ne skriva ponos.</p><p>- Da, i danas se osvrćem na mnoga sjajna sjećanja i srce mi je ispunjeno radošću znajući da se svaki dan ovoliko ljudi probudi ujutro i započne raditi za tvrtku koju sam jednom osnovao u Splitu, kad sam imao 22 godine - govori nam.</p><p>A onda je 2010. pokrenuo posao s tvrtkom Younited Agency s kojom je zakoračio u digitalni marketing. U početku je tvrtka bila dio M + Grupe, a njegova vizija bila je da podrži svoje klijente u svim načinima komuniciranja s kupcima, od kontakt centara do digitalnih kanala.</p><p>- Agencija Younited uglavnom podržava trgovce u e-trgovini. Radimo i s klijentima koji su aktivni u razvoju nekretnina i trgovačkim centrima. Vjerujem da gotovo sve tvrtke mogu imati koristi od digitalnog marketinga, a biti prisutan na mreži više nije nešto "lijepo što treba imati", već je postao nešto što se "mora imati" – govori ovaj Nizozemac.</p><p>Njegova današnja tvrtka Webpower Adria prva je tvrtka u regiji koja je specijalizirana za marketing putem e-pošte i automatizaciju marketinga. Da, oni su odgovorni za newslettere koje primate u svoj email te su postali najveći u regiji u tom poslu. Rade za sve najveće u Hrvatskoj - od HT-a, Croatia Airlinesa, Maistra Hospitality Groupa, medijskih kuća, Sberbanke, Grawe Osiguranja, Erste Card Cluba...</p><p>S koronom i potpunim lockdownom, i oni su izgubili većinu prihoda. Ali zadržali su prihode od prodaje Webpower licenci.</p><p>Odlučio sam da, budući da će vjerojatno biti teško prodati naše rješenje novim klijentima, radije usredotočiti na izgradnju vrijednosti u našem poslu nudeći vrijednost svojim potencijalnim klijentima. Inicirali smo nekoliko sjajnih kampanja, uključujući jedan sat besplatnih video poziva sa savjetovanjem, našu #KupujmoHrvatsku kampanju, kampanju za podršku start-up tvrtkama - a rezultati su bili nevjerojatni. U posljednja tri mjeseca zapravo smo jako povećali posao – govori naš sugovornik.</p><p>U svojoj kampanji #BuyLocal krenuo je u nešto sasvim neobično – iako Nizozemac u Hrvatskoj želi podići svijest da trošenjem novca na proizvode i usluge od tvrtki u Hrvatskoj, pomažemo vlastitim ljudima. To radi i u svom poslu, osvještava koliko je važno raditi s lokalnom ekipom.</p><p>- Mnoge tvrtke koriste marketinška rješenja za e-pošte, poput MailChimp-a, te svakog mjeseca šalju dolare u Sjedinjene Države. Želio sam da ljudi znaju da poslujući s Webpower Adria direktno podržavaju lokalno zapošljavanje u Hrvatskoj, da moja tvrtka plaća doprinose i da hrvatsko gospodarstvo ima koristi od zadržavanja tog novca u Hrvatskoj, umjesto da ga šalje u SAD – kaže naš sugovornik.</p><p>Išao je i korak dalje, javno je objavio da će zaposliti po jednog radnika na puno radno vrijeme na svakih 25 novih klijenata koji im dođu.</p><p>Kako ide izazov, pitali smo.</p><p>- Samo smo 11 novih klijenata udaljeni od mogućnosti zapošljavanja novog kolege u Zagrebu. Dakle, poruka svim MailChimp korisnicima - trošite svoje marketinške proračune putem e-pošte sa Webpower Adria. Vaše poslovanje cijenimo i mi, ali i Hrvatski zavod za zapošljavanje – smije se de Jong.</p><p>Progovorio je i o problemima poslovanja u Hrvatskoj, o famoznoj, sveprisutnoj i ultarmoćnoj birokraciji za koju kaže vrlo nježno da je ona “izazov”.</p><p>- Birokraciju bi trebalo značajno poboljšati. Srećom, okružio sam se sjajnim odvjetnikom i divnom računovodstvenom uredom koja me podržava. Dobar primjer je nešto tako jednostavno kao što je promjena adrese tvrtke. U Nizozemskoj to radite preko weba Gospodarske komore. U Hrvatskoj to radi javni bilježnik i treba je odobriti sudac. Po mom skromnom mišljenju, ovo je takav gubitak intelekta, vremena i novca – ocjenjuje. Ima koju riječ i za inspekciju za koju smatra da bi trebala biti osiguranje da svi slijede pravila, da se nudi sigurno radno okruženje, da se poštuje radno vrijeme i uvjeti rada za zaposlenike.</p><p>- Ako su greške male i mogu se lako ispraviti, tada vlasniku poduzeća treba dati šansu da popravi situaciju te savjetovati ih. Ako je očito da je vlasnik zanemario pravila kako bi imao koristi, tada je kazna prava mjera. Ne bih se iznenadio da sada, kada mnogi rade od kuće, uskoro vidimo novi zakon po kojem svi trebamo imati kod kuće aparat za gašenje požara, a onda i naljepnicu na zidu koja nas vodi do izlaza iz naših domova – iskreno je sarkastičan.</p><p>Ali zlu ne trebalo, živimo u Hrvatskoj i treba biti oprezan da se i to možda ne dogodi.</p><p>Naš sugovornik nedavno se odlučio pridružiti i entuzijastičnoj Udruzi Glas poduzetnika kojima je dao softver za e-poštu.</p><p>- Za mene Glas Poduzetnika nije samo glas poduzetnika. Glas je to svih koji vjeruju da Hrvatska zaslužuje bolje. To je glas koji zaslužuje da se čuje, onaj mali glas savjesti u leđima glava političara kada donose odluke koje bi trebale voditi boljoj Hrvatskoj. To je glas koji predstavlja marljive ljude iz privatnog sektora, koji plaćaju račun za javni sektor. To je glas koji podržavam – kaže nam.<br/> Osvrnuo se i na iseljavanje.</p><p>- Hrvatska već dugi niz godina gubi od konkurencije - zato je više od 500.000 Hrvata iselilo u inozemstvo. Dakle, tih 500.000 Hrvata odlučilo je potrošiti svoj porezni novac negdje drugdje, jer je javna usluga koja se pruža u inozemstvu bolja i pruža im bolje korisničko iskustvo – govori de Jong.</p><p>Govoreći o munjevitoj digitalizaciji države u vrijeme korone, daje primjer nizozemske tvrtke Amsterdama pod nazivom Solutalks, koju je, usput rečeno, osnovao Goran Pisić (zvuči hrvatsko, zar ne?).</p><p>- Oni pružaju zaštitu mentalnog zdravlja - na mreži! To je Specijalistička psihijatrijska ordinacija online. Nizozemski državljani kojima je potrebna mentalna zaštita mogu razgovarati sa psihijatrima putem interneta, a to pokriva nizozemsko zdravstveno osiguranje. Zašto na mreži? Budući da živimo u 2020.i proteklih nekoliko mjeseci, nije nam bilo dopušteno ni napustiti svoje domove, to ne znači da nestaje potreba za mentalnim zdravljem. Možda se potreba čak i povećava. Ovo samo pokazuje kako nizozemska vlada podržava i omogućuje tvrtkama da nude takve usluge putem interneta i da nizozemska vlada tretira na isti način te usluge kao i tradicionalne institucije. Koliko znam, u Hrvatskoj se takve usluge ne nude - govori naš sugovornik.</p><p>Ipak, u svemu ovome u Hrvatskoj vidi idealnu zemlju za život, pogotovo digitalnih nomada ili remote zaposlenika, onih koji rade pomoću kompjutorske tehnologije na drugom kraju Zemlje, a žive u Hrvatskoj.</p><p>- Zamislite, živite u Hrvatskoj sa zapadnoeuropskom plaćom. Zašto se ne bi odlučili raditi iz Hrvatske? Hrvatska je zemlja EU, mnogi</p><p>ljudi govore engleski, stil života je sjajan, dobra je internetska veza, nevjerojatna klima, sjajne veze s ostatkom Europe, život po EU standardima i velika i pristupačna privatna zdravstvena zaštita. Napokon, Hrvatska je vrlo sigurna zemlja. Za mene je ovo savršena zemlja za podizanje obitelji – rekao je. No što bi savjetovao strancima koji planiraju ovdje doći i živjeti?</p><p>- Nemojte dolaziti u Hrvatsku nezaposleni i tražite posao. Ponesite svoj posao sa sobom – kratak je.</p><p>Dobiva se pomalo idilična perspektiva dok razgovaramo s Nizozemcem koji je kao potpuni anonimac došao, izgradio poslovno carstvo i uspio u našoj zemlji, zato smo pitali kako izgleda njegov radni dan. Kaže, nakon jutarnje kave objavi nešto na Linkedinu, a kad djecu odvedu u vrtić, javlja se kolegama iz tvrtke, kreću pozivi, mailovi, poruke, video sastanci...</p><p>No dok supruga kuha ručak, spremno preuzima svoj dio kuhinje.</p><p>- Onda sam ja često zadužen za roštilj. Rad od kuće mi je prava radost i mislim da će svaki mjesec biti sve teže i teže zamisliti se kako sjedim cijeli dan u uredu. Otkako smo počeli raditi kod kuće, ljudi iz Webpower Adria nikad nisu bili produktivniji - uključujući i mene – otkriva nam čari rada od kuće.</p><p>Sa suprugom Slavicom ima četvero djece, najstariji ima sedam godina. Pitali smo – da im mora danas dati savjet što studirati, čime se baviti, što bi rekao.</p><p>- Ako vidite kako su se naši životi promijenili u posljednja tri mjeseca, ne mogu zamisliti kako će svijet izgledati za 15 godina - kada će naši najstariji morati početi raditi za život. Predložio bih im da studiraju poduzetništvo. Bilo da imate vlastiti posao ili radite za nekoga drugoga, dobro je promisliti o poduzetništvu. Za mene je to najnevjerojatnija stvar – životni stil za koji bi volio da ga ima više ljudi i nešto što bih definitivno poželio svojoj djeci. Kao roditelj, najvažnije je da dam podršku djeci u bilo čemu za što se odluče biti. Samo se nadam da će biti iskreno strastveni u onome što će raditi – kaže de Jong.</p><p>Kaže kako poduzetništvo kod nas ima sjajne prilike, da je puno proizvoda i usluga koji su razvijeni u Zapadnoj Europi, a kod nas tek moraju stići. Za probleme u Hrvatskoj jednostavno poručuje: “Trebali bi gledati na njih kao na poslovne mogućnosti”.</p><p>I da, na kraju smo morali pitati koja mu je hrvatska riječ najteža, onako baš tlaka za polomiti jezik.</p><p>- Nakon 13 godina što tu živim, moram priznati da moj hrvatski nije loš, ali prva riječ koja mi pada na pamet je “strpljenje”. Možda zato što nisam baš strpljiv dečko. i da, vaše prezime – odgovorio je simpatično osvrćući se na prezime autorice ovog teksta.</p>