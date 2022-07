'Imam planove što točno činiti u kojem trenutku, idući tjedan ćemo izdati preporuke štednje'

Europska komisija je usvojila paket koji se sastoji od tri dokumenta - "save gas for safe winter" je jedan, drugi se odnosi na planirano smanjenje potražnje za plinom, a treći je prijedlog uredbe koja bi trebala objediniti sve ono što će se događati u narednim mjesecima. Ti se dokumenti detaljno analiziraju u Ministarstvu gospodarstva i pripremamo se za izvanredno Vijeće ministara energetike u utorak, nakon čega ćemo pred javnost izaći s jednim detaljnim planom i preporukama što ćemo raditi u narednom periodu, poručio je ministar gospodarstva Davor Filipović govoreći o mjerama štednje.

Dio mjera koje sugerira Europska komisija, dodao je, već je ugrađeno u planove Vlade.

- Primjerice, zapunjavanje podzemnog skladišta plina, koje je kod nas danas na 45 posto i ide prema cilju od 90 posto. Također, mi smo proglasili rano upozorenje u ovoj godini kako bi krenuli sa zapunjavanjem skladišta, prema tome, jako puno onog što je sugerirano već postoji u našim planovima. U okviru "winter safe" paketa sugerira se da se do 30. rujna obnove postojeći planovi. Iz tog razloga ću vam detalje iznijeti sljedeći tjedan kada sve usuglasimo na europskoj razini - rekao je.

'Idući tjedan ćemo izdati preporuke kao mjere štednje'

Na pitanje ima li već sad kakve preporuke za građane kako se ponašati u ovim kriznim vremenima, Filipović je ponovio kako sve treba uskladiti na europskoj razini, ali i naglasio da te preporuke nisu revolucionarne i nešto što građani već ne znaju.

- Više manje naši ljudi znaju što treba činiti kada žele uštedjeti energiju i kada se želi smanjiti potražnja. Izdat ćemo preporuke, bit će usmjerene i prema javnom sektoru i zamolit ću sve naše građane da ih se pridržavaju. Činit ćemo sve da se uklopimo u ovaj europski plan jer svi znate da se Europa suočava s najvećom krizom od Dugog svjetskog rata i moramo biti svi na istoj strani kako bi tu krizu što lakše prebrodili - istaknuo je.

Upitan kako osobno štedi energiju, ministar je poručio kako ni inače nije pobornik preniskih temperatura kada ljeti koristi klima uređaje.

- Na takav se način ponašam, ne samo sada, nego dugi niz godina - rekao je.

Obzirom da se zna kako premijer Andrej Plenković voli da je u prostorijama u kojima boravi izrazito niska temperatura, novinari su upitali Filipovića je li mu tijekom sjednice bilo hladno. A u kontekstu dobivanja odgovora jesu li i oni u Vladi počeli s uštedama u smislu povećanja temperature na klima uređajima.

- Bilo je ljudi koji su bili u kratkim rukavima, vjerujem da je njima bilo hladno, meni nije obzirom kako sam odjeven - rekao je, a na pitanje je li temperatura mogla biti veća obzirom na preporuke štednje istaknuo je kako to nije pitanje za njega.

- To je pitanje za nekoga tko trenutno namješta tu temperaturu - rekao je i ponovio kako od svih očekuje, posebno od državnih institucija, da se pridržavaju preporuka koje će idući tjedan izdati.

'Radimo na sveobuhvatnom paketu mjera koji ćemo predstaviti na jesen'

Na pitanje što će Vlada učiniti kako bi pomogla poduzetnicima obzirom na najave povećanja struje za nevjerojatnih 400 posto, Filipović je poručio kako je cijena danas čak 498 eura po kilovatsatu.

- To je jako visoko, a ono što smo komunicirali jest da intenzivno radimo na jednom sveobuhvatnom paketu mjera koji ćemo predstaviti na jesen. Cilj će biti pomoći našim sugrađanima i našem gospodarstvu. Učinit ćemo sve da se taj veliki inflatorni udar, kada govorimo o cijeni energenata, pokuša ublažiti - rekao je istaknuvši kako nisu ni svi poduzetnici u istom statusu.

- Neki su sklopili dugoročne ugovore na vrijeme, neki nisu, taktizirali su pa su se sad doveli u jednu situaciju koja je nepovoljna za njih, no bez obzira na to, pokušat ćemo iznaći rješenje da se i njima izađe u susret - rekao je.

'Ne bih o najcrnjem scenariju, ali svi planovi su napravljeni'

EU već radi i plan redukcije struje pa su ga novinari upitali kakav je plan Hrvatske i koje bi se industrije prve isključile da dođe do pomanjkanja struje.

- Imamo plan o mjerama koje se odnose na zaštitu sigurnosti opskrbe i on detaljno predviđa što činiti u kojem trenutku. Ne bih sada precizno govorio o tome jer je to neki najcrnji scenarij, međutim, mi ćemo biti spremni na sve scenarije. Zapunjenost plinom ide dobro, imamo LNG preko kojeg možemo osigurati dostatne količine plina, Vlada intenzivno radi na tome da se krene s projektom udvostručavanja kapaciteta LNG-a - istaknuo je naglasivši kako se ova Vlada do sada suočila s brojnim krizama te da će i u ovoj učiniti baš sve da ju građani prebrode što lakše.

- Svi planovi su napravljeni, u ponedjeljak još imamo i sastanak kriznog tima prije mog odlaska u Bruxelles kako bi čuli prijedloge svih aktera - zaključio je.

