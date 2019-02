'Imam snimku ubojstva moga sina, vrlo brzo ću je objaviti...'

Uskoro ću objaviti snimku ubojstva mog sina Davida Dragičevića, a tada će nastati pravi kaos u Republici Srpskoj i BiH, izjavio je za Srpskainfo Davor Dragičević.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204588 / Davor Dragičević: 'Imam snimku Davidovog ubojstva, vrlo brzo ću je objaviti...']

On je istaknuo kako nisu točne tvrdnje policije da je nudio 15.000 eura za montiranu snimku ubojstva.

– Imao sam informaciju da to istražuju, ali svi znaju da to nije točno. Poručujem im da imam snimku ubojstva kojeg su snimile kamere na Raiffeisen banci, a na kojoj se sve detaljno vidi, između ostalog i to tko ga je ubio. Zbog toga vlada velika panika i u policiji, ali i u banjalučkom tužiteljstvu, rekao je Davor.

Davor kaže i da ima probleme oko ekshumacije posmrtnih ostataka njegovog sina:

– Podnijeli smo zahtjev za ekshumaciju. Međutim, sada nam traže još neke papire i punomoći. Traže da to dostavimo u roku od sedam dana ili će nam biti odbijena mogućnost ekshumacije. Pokušavamo na vrijeme dostaviti te papire, iako je riječ o namjernoj opstrukciji. Ako mi ne odobre, osobno ću ga iskopati i iznijeti iz ove države, kaže Dragičević.