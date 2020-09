'Imam viziju i pokušavam nešto mijenjati, postoje prepreke, ali mene je teško zaustaviti...'

Intendantica HNK Zagreb i neslužbeno najbolja hrvatska menadžerica u kulturi najavljuje, usprkos pandemiji i epidemiološkim mjerama, uzbudljivu kazališnu sezonu i priča o karijeri

<p>Dubravka Vrgoč, intendantica zagrebačkog Hrvatskog narodnoga kazališta i neslužbeno najbolja hrvatska menadžerica u kulturi, najavljuje, usprkos pandemiji i epidemiološkim mjerama, uzbudljivu kazališnu sezonu u kojoj će vrhunci dramskog programa zasigurno biti Murakamijev “Kafka na žalu” i “Genijalna prijateljica” Elene Ferrante, a po svemu sudeći i novi dramski tekst domaćeg autora čije se ime očekuje s velikim nestrpljenjem.</p><p><strong>Express: HNK ulazi u potpuno neizvjesnu sezonu zbog pandemije koronavirusa, pa ste tako pripremili plan A i plan B. Što publika može očekivati od nove sezone?</strong></p><p>Plan A podrazumijeva normalno funkcioniranje kazališta, dakle izvedbe svih predstava koje smo zamislili u sezoni 2020/21. Uključuje premijerne predstave, pretplatu i moguća gostovanja. Također je u tom planu projekt osmišljen u vrijeme izolacije, koji se nastavio prošlog petka, Ljetne večeri HNK, zapravo izvođenje besplatnih programa na otvorenom, što se pokazalo iznimno atraktivnim i popularnim. Na repertoar se vraća obnovljeni ‘Seviljski brijač’, opera s malim zborom i ne velikim orkestrom, koja je idealna za izvođenje u ovim prilikama. Drama kreće s izvedbama popularne predstave ‘Ljudi od voska’ Mate Matišića, a 18. rujna premijerno izvodi Murakamijeva ‘Kafku na žalu’, dok je u studenom najavljena premijera baleta ‘Ponos i predrasude’ u koreografiji Lea Mujića. Nismo odustali ni od ‘Carmen’ iako je riječ o iznimno ambicioznoj operi. Sad ćemo raditi tzv. korona verziju, dakle s manjim zborom i orkestrom te skromnijom scenografijom, koju ćemo s lakoćom moći u normalnim uvjetima pretvoriti u pravu, raskošnu ‘Carmen’. Jedan od vrhunaca sezone bit će premijera ‘Genijalne prijateljice’ prema kultnom romanu Elene Ferrante, u režiji Paola Magellija. Jako smo sretni što smo uspjeli dobiti autorska prava za romane Harukija Murakamija i Elene Ferrante. Oba romana autentičnim jezikom govore o ovom našem vremenu u kojem smo svi jako krhki, osamljeni i izgubljeni i u kojem nam je uskraćeno zajedništvo, bliskost i odnosi koje možda prije nismo znali cijeniti. Plan B – manje forme, koncerti, predstave koje se rade u kraćem periodu i izvode manji broj puta, ekskluzivni programi...</p><p><strong>Express: Raspisali ste natječaj za novi domaći dramski tekst koji će također biti praizveden ove sezone. Koji su se autori javili, kakve teme prevladavaju? Dakle, kako ocjenjujete pristigle drame?</strong></p><p>Nekoliko stvari nas je iznenadilo: prvo nas je iznenadio velik broj pristiglih drama - javilo se čak 166 autora, zatim izostanak tzv. mainstream autora – prevladavaju mladi autori. No javili su se pisci svih generacija, čak i potpuno nepoznati autori te oni kojima drama nije prvi izbor, dakle romanopisci i pjesnici. Zanimljivo je da se javilo više žena nego muškaraca. Teme su raznolike, ali ipak se može reći da većina govori o osobnim problemima i disfunkcionalnim odnosima u obitelji koje prepoznaje naše vrijeme, dakle, nema primjera iz kategorije političkog teatra kao ni puno drama koje govore o pandemiji i Covid-19. U užem izboru je pet dramskih tekstova i teško nam je izabrati najbolji. Također bismo željeli raspisati natječaj za suvremeno operno djelo, ali za to trenutačno nemamo kapaciteta, dijeleći prostor s tri ansambla, limitirani s brojem premijernih naslova. S druge strane, smatram da je nacionalno kazalište dužno praizvesti i suvremene opere, kao i suvremene dramske tekstove, koji su se posljednjih sezona pokazali gotovo najatraktivnijima za publiku. Nikad nismo imali problema s prodajom ulaznica za ‘Tri zime’, ‘Ljude od voska’ ili ‘Tko pjeva zlo ne misli’, dok je klasika ponekad išla teže. U tom kontekstu, činilo mi se kako je naše kazalište nekako dužno producirati i predstavu o svom gradu, pa sam naručila dramski tekst o Zagrebu od jedne ugledne suvremene dramatičarke. Razlog za to ne nalazi se samo u činjenici da želimo ispisati scensku posvetu svom gradu nego i stoga što se taj grad danas promijenio, postao iznimno ranjiv nakon potresa i pandemije.</p><p><em><strong>Cijeli intervju pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 11. rujna</strong></em></p>