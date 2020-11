Najgori dan od starta epidemije u Hrvatskoj: Umrla 32 pacijenta

Stožer je u ponedjeljak objavio nove podatke o broju zaraženih korona virusom u Hrvatskoj. U protekla 24 sata imamo novih 1165 slučajeva. Preminula su 32 pacijenata, najviše od početka epidemije

<p>U posljednja 24 sata zabilježeno je 1165 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 14.734, objavio je Stožer u ponedjeljak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Najgori dan od početka epidemije</strong></p><p>Umrlo je 32 ljudi, najviše u jednom danu od početka epidemije.</p><h2>Pogledajte video: Kaos u Covid bolnici</h2><h2>3000 testiranih manje</h2><p>Jučer je u Hrvatskoj bilo 2179 novih slučajeva. No testirali su puno više (8026).</p><p>U ponedjeljak je Stožer objavio kako su u protekla 24 sata testirali 5115 ljudi.</p><p>U Hrvatskoj je 14.734 aktivno oboljelih. </p><p>Među njima je 1127 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 94 pacijenta.</p><h2>Broj zaraženih u zadnjim danima:</h2><h2>Broj testiranih prešao pola milijuna</h2><p>Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježeno 52.660 zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 594 ljudi preminulo, ukupno se oporavilo 37.332 ljudi, od toga 2293 u posljednja 24 sata.</p><p>U samoizolaciji je trenutno 25.925 ljudi.<br/> <br/> Do danas je ukupno testirano 507.163 ljudi, od toga 5115 u posljednja 24 sata.</p>