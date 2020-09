Vjeronauk ponovno izaziva probleme u školama? Pa onda ga napokon izbacite iz škola

Roditelji jedne zagrebačke škole izvukli su djecu s vjeronauka na kojem su morala sjediti, iako ne pohađaju tu nastavu, ministar vadi alternativu, pravobraniteljica za djecu dijeli packe, a rješenje je zapravo jednostavno.

<p>Roditelji učenika jedne zagrebačke osnovne škole ovih su dana upali u prostorije škole i izvukli svoju djecu s nastave vjeronauka, na kojoj su učenici morala sjediti premda ne pohađaju taj izborni predmet.</p><p>"Nije u redu da ih zadržavaju u prostoriji i kažu im da stave slušalice", požalila se jedna majka Telegramu, objasnivši kako djeci koja ne idu na vjeronauk zbog epidemioloških mjera nije bilo dozvoljeno da idu na igralište ili u knjižnicu.</p><p>Škole evidentno ne znaju što bi s tom djecom, budući da je nastava vjeronauka namještena usred satnice.</p><p>Na taj problem, jedan od mnogih zabilježenih ovih dana u hrvatskim školama, osvrnula se i pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, poručivši kako "vjeronauk mora biti prvi ili zadnji sat nastave, kako bi se izašlo u susret djeci koja ne pohađaju te satove".</p><p>Ministar obrazovanja Radovan Fuchs krenuo je gasiti pobunu te najavio kako će se podgrijati njegova zaboravljena ideja o alternativnom predmetu u osnovnim školama, po uzoru na etiku u srednjim školama.</p><h2>VjeroBAUK</h2><p>A u cijelu ovu gungulu uključio se jučer i SDP-ov Arsen Bauk pozivajući institucije da "taj problem riješe ili umanje kako se ta djeca ne bi osjećala kao djeca drugog reda u svom razredu", dok je on sam najavio da je "spreman provesti određeno vrijeme s onom djecom koja su osuđena da u razredu budu nevidljivi i s njima vježbati matematiku".</p><p>Uglavnom, vjeronauk opet izaziva probleme u školama.</p><p>A kako bi se to moglo najelegantnije izbjeći? Tako što bi se vjeronauk naprosto izbacio iz škola.</p><p>Nije ovo prvi put da se dreči protiv vjeronauka koji nije samo svjetonazorski, već i organizacijski problem. Djeca koja ne idu na vjeronauk obilježena su i izdvojena iz razreda ili naprosto prisiljena da se zbog socijalizacije priključe većini, usred satnice moraju lutati školom ili čamiti u knjižnici, a sada u doba korone moraju čak sjediti na vjeronauku, iako ga ne pohađaju.</p><p>Ili kao u onoj zagrebačkoj školi, "sjesti u zadnju klupu i staviti slušalice".</p><h2>Iz škole u crkve</h2><p>No svega toga ne bi bilo da se vjeronauk naprosto preseli samo gdje mu je i mjesto - u crkve.</p><p>To je ideja koja se stalno spominje, a nitko se ne usudi u to ući, čak ni SDP-ov Bauk i njegova stranka koja je dvaput bila na vlasti i dvaput pobjegla od pitanja revizije Vatikanskih ugovora. On će radije držati instrukcije iz matematike.</p><p>Umjesto toga, mogao bi držati instrukcije o sekularizaciji školstva, odvajanju vjerskih od nastavnih sadržaja i ukidanju diskriminacije između djece koja pohađaju vjeronauk i one koja to ne žele i ne moraju.</p><p>Godinama je u ladicama Ministarstva obrazovanja čučala ideja o alternativi vjeronauku, što se opet nitko nije usudio aktivirati, već se sada toga hvataju kad su roditelji digli dreku na škole.</p><h2>Nemoguća misija</h2><p>"Predlažemo i uvođenje alternativnog izbornog predmeta za djecu koja ne pohađaju vjeronauk, po uzoru na etiku u srednjoj školi", kazala je pravobraniteljica za djecu.</p><p>No to je očito bila nemoguća misija već desetljećima.</p><p>Pa ako je to tako teško organizirati, možda bi bilo lakše izbaciti vjeronauk iz škola i prebaciti u crkve, pod slobodne aktivnosti. Djeca bi se navikla odlaziti u crkvu, crkve bi dobile novi smisao i svježu dimenziju rada s djecom, a škole bi bile oslobođene tereta s kojim se očigledno ne mogu nositi.</p><p>Ne bi bilo diskriminacije, ne bi bilo kilave organizacije, ne bi se miješali vjerski i obrazovni sadržaji, ne bi djeca lutala školom ili nosila slušalice u zadnjoj klupi. I ne bi bilo svjetonazorskih ratova.</p><p>No za to nitko u ovoj državi nema hrabrosti.</p><h2>Nemaju hrabrosti</h2><p>U prvom redu HDZ, što je i razumljivo, ali ni SDP koji je pod Zoranom Milanovićem samo jednom u predizbornoj kampanji 2007. godine taknuo u vjeronauk, nakon čega je šef stranke deklarativno zabranio svima u stranci da više otvaraju to pitanje.</p><p>Nisu htjeli pomoći djeci, roditeljima, ravnateljima, školama, ministarstvu, pravobraniteljici, društvu, kako ne bi politički naškodili sami sebi. </p><p>I sad smo u kaosu, kojeg ne bi bilo da se uđe u srž tematike.</p><p>Nema vjeronauka, nema problema. Nema sukoba, napetosti, upadanja u školu, nema paničnih i polovičnih rješenja. Sve bi se posložilo i sjelo na svoje mjesto, škole bi prodisale, a crkve oživjele. </p><p>Nažalost, hrvatska politika na čelu s HDZ-om spremna je učiniti sve, samo kako bi izbjegla takav ishod. Ide linijom manjeg otpora da bi se pritom probijala kroz teža rješenja. </p><p>Ili će jednostavno staviti slušalice kako bi isključila svu ovu buku. <br/> </p>