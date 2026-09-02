Imamo fotke! Pogledajte kako izgleda službeni automobil koji je slupao pijani HDZ-ovac

Umirovljeni general Miljenko Filipović koji radi u HEP-u imao je prometnu nesreću u Zaprešiću, a kako doznaju 24sata, slupao je službeni automobil HEP-a.

- Riječ je o osobnom vozilu Mitsubishi Outlander PHEV iz 2020. godine, u vlasništvu HEP-a, koje je kasko osigurano. Zaposlenik HEP-a d.d. na radnom mjestu s posebnim ovlastima, koji je upravljao vozilom, sukladno ugovoru sklopljenim s poslodavcem ima pravo korištenja službenog vozila 24 sata dnevno, odnosno i izvan radnog vremena - rekli su za 24sata iz HEP-a.

Naime, policija je bez navođenja identiteta objavila kako se muškarac (61) pod utjecajem alkohola od 1,42 g/kg u organizmu upravljao osobnim automobilom marke Mitsubishi zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se Kalamirovom ulicom u smjeru zapada.

- Dolaskom do križanja s Ulicom Bana Josipa Jelačića prešao je vozilom na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera bez da je držao vozilo na potrebnoj udaljenosti od vozila koje pretječe iz kojeg razloga je naletio na osobni automobil marke Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 89-godišnjak.

Nakon pretjecanja nije zauzeo položaj na prometnoj traci kojom se kretao prije pretjecanja iz kojeg razloga je naletio na osobni automobil marke Alfa Romeo kojim je upravljala 56-godišnjakinja, a koja se kretala Kalamirovom ulicom u smjeru istoka - rekla je policija.

Dodaju da je uslijed naleta osobni automobil Alfa Romeo odbačen na rubni kamen kao i osobni automobil marke Mitsubishi dok je osobni automobil marke Mercedes naletio na metalnu kantu za otpad.

- U prometnoj nesreći 56-godišnjakinja je teško ozlijeđena, a liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice. Lakše je ozlijeđen 61-godišnjak, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkoj bolnici Sveti Duh - zaključili su iz policije.

Umirovljeni general-bojnik Filipović je na internetskim stranicama HDZ-a naveden kao predsjednik Zajednica branitelja HDZ-a "Gojko Šušak". Ipak, kako doznajemo, nakon svega ovoga središnjici stranke je podnio ostavku. Također, na internetskim stranicama HEP-a, navedeno je kako je Filipović predstojnik Ureda za korporativnu sigurnost.

Kontaktirali smo samog Filipovića, te smo ga pitali je li točna informacija da je on sudjelovao u prometnoj nesreći.

- U ovom trenutku ne mogu razgovarat - rekao nam je Filipović. Nakon toga smo ga pitali zašto, je li dobro: "Boli me sve", rekao je kratko, nakon čega je razgovor završio.

Miljenko Filipović je inače umirovljeni general bojnik Hrvatske vojske, rođen u susjednoj BiH u Tomislavgradu, a vojnu karijeru započeo je u Legiji stranaca u Francuskoj. On je bio jedan od dvanaestorice generala koje je Stjepan Mesić umirovio 2000. godine.