Čini mi se da naš Stožer komplicira. Dosta mjera koje su bile zdravstvene su bile dosta složene. I sad su probali ići po različitim segmentima. Čini mi se da bi bilo bolje da smo puno ranije uhvatili ključna ministarstva. Kad je cijepljenje počelo da se išlo prema tim ustanovama, rekla je psihologinja dr. Gordana Kuterovac Jagodić koja je s predsjednikom Hrvatske liječničke komore dr. Krešimirom Luetićem gostovala u RTL Direktu.

Komentirali su najnoviji plan vlade da cijepljenje bude obavezno za tri skupine zaposlenih tj. za one u zdravstvu, prosvjeti i socijalnoj skrbi.

- Pandemija nije prošla, bez obzira što je trenutna epidemiološka situacija u zemlji dobra. Zdravstveni djelatnici za razliku od drugih imaju dvostruku odgovornost. Odgovornost prema samom sebi, a još veća je odgovornost za pacijente. I ako ne postignemo dragovoljno zadovoljavajuću cijepljenost zdravstvenih djelatnika razumno je posegnuti za mjerom obaveznog cijepljenja. Za neke već postojeće zarazne bolesti postoji obavezno cijepljenje za zdravstvene djelatnike - rekao je Luetić.

Istaknuo je i kako je cjepivo sigurno, a sva istraživanja pokazuju da je cjepivo izuzetno učinkovito i za trudnice i za dojilje te da prema dosad objavljenim studijama nije bilo nikakvih nuspojava opasnih po njih. Na pitanje, da li time ne isključuje odluku obaveznog cijepljenja, kaže:

- Rekao sam, smatram da je razumno posegnuti za tom odlukom, prvenstveno zbog zaštite pacijenata u zdravstvenom sustavu. Ako je zdravstveni radnik necijepljen, on je opasan po one o kojima skrbi, koje liječi - rekao je predsjednik HLK-a.

Kuterovac Jagodić ističe kako bi po njoj obavezno cijepljenje u zdravstvu trebalo biti uvedeno, a i nije joj jasno zašto se u školstvu protive.

- Da, nije baš jasno zašto se oni toliko ustručavaju. Obično prosvjetari, visoko obrazovani ljudi, više vjeruju znanosti. Možda malo i znanstvenici snose odgovornost, kako da… objasne kako cjepivo djeluje, a da ljudima bude jasno. Sve te teorije zavjere i ostalo proizlaze iz toga što je to zaista složen mehanizam… Najgore je to što ljudi često izabiru vjerovati samo onim informacijama koje potvrđuju njihova uvjerenja. Ako oni vjeruju da je tu nešto loše, onda će oni tražiti više one informacije i stalno će isticati, ne znam, loše brojeve - rekla je psihologinja.

Dr. Luetić je dodao kako bi komunikacija prema ljudima trebala biti jednostavnija jer postoji određeno povjerenje ili nepovjerenje u institucije koje komuniciraju ovu krizu.

- Htio bih reći u vezi ovoga oko komunikacije. Dakle, potrebno je ponavljati jednostavne poruke. Usporedio bih covid s jednom drugom zaraznom bolesti. Mi imamo pandemiju zarazne bolesti od koje je u Hrvatskoj umrlo 8000 ljudi. I konačno od prije nekoliko mjeseci dostupno je cjepivo svim zainteresiranima. I imamo problem s relativno niskom cijepljenosti naših građana, znatno nižom nego zemalja u okruženju. U Hrvatskoj 45 posto odraslih, a u Austriji, Mađarskoj, Njemačkoj 65 posto, u Italiji 70 posto. To nam govori da postoji određeno povjerenje ili nepovjerenje u institucije koje komuniciraju ovu krizu. Želim usporediti to s tuberkulozom. Danas kad bismo imali stotine ili tisuće zaraženih tuberkulozom i desetke umrlih dnevno, mi bismo se svi pitali: Zašto se ljudi ne cijepe? Zašto umiru od zarazne bolesti protiv koje imamo cjepivo? Danas se vrlo rijetko obolijeva, još rjeđe se umire od tuberkuloze u Hrvatskoj. U nekim regijama svijeta i dalje ljudi umiru u visokim brojevima. Pa, neka se svatko zapita, treba li riskirati oboljenje i potencijalni fatalni ishod od bolesti protiv koje imamo cjepivo - ističe Luetić.

Psihologinja Kuterovac Jagodić je dodala i kako je možda vrijeme da Stožer postane samo stručno tijelo, a da bi njegov politički dio trebao završavati.

- Problem je u tome što je naš politički spektar jako širok. Imamo različite autoritete. Naši ljudi mislim da ne bi baš dobro reagirali na obvezno cijepljenje… Mislim da sad trebamo krenuti na jednostavne poruke, ne s komunikatorima iz Stožera. Mislim da bi Stožer sad trebao postati isključivo stručan, da bi ovaj politički dio Stožera trebao završavati. Vidimo da će se ljudi u turističkim krajevima ipak cijepiti… - objasnila je.