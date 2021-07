Premijer Andrej Plenković posjetio je Čakovec, gdje se sastao s međimurskim županom Matijom Posavcem i gradonačelnicima iz te županije. Obratio se i medijima.

Na pitanje o obaveznom cijepljenju, ponovio da obaveznog horizontalnog cijepljenja za sve neće biti.

- To ni jedna zemlja ne radi, to nećemo ni mi. Prvi cilj je sada da na različite načine, pa i ovom ozbiljnijom raspravom u javnosti koju imamo sada, govorimo da se treba cijepiti. To je veliki plus i to je dobro. Na razini Europske unije 50 posto stanovništva je cijepljeno s dvije doze. Mi smo na nešto više od 46 posto s jednom dozom - rekao je Plenković.

No, poručio je da postoji tri sektora koji su "posebno indicirati" i da se o njima razmišlja na drugačiji način.

- Jedan je sektor zdravstva, procijepljenost liječnika je jako dobra, mislim da smo na oko 80 posto, medicinske sestre i drugo osoblje je nešto niži postotak. Nakon toga imamo cijeli sustav socijalne skrbi i u konačnici, treći segment koji je posebno važan, a to je školstvo i obrazovanje. To su tri sektora, ako se bude išlo prema određenim mjerama, koji će biti oni gdje ćemo gledati kako da ubrzamo cijepljenje - objasnio je Plenković.

Upitan hoće li u tim sektorima biti obavezno cijepljenje, Plenković je rekao da se o tome raspravlja.

- Naš je cilj da ono što smo osigurali Hrvatskoj, a to su više nego dovoljne količine cjepiva, da ga iskoristimo, a pogotovo u onim sektorima gdje je više fizičkih kontakata ljudi - rekao je.

Što se tiče covid-potvrda, Plenković je rekao da one nisu putovnice, nego sredstvo koje “facilitira tranzit”.

- Moj je dojam da malo-pomalo velika većina ljudi shvaća da je najbolji način za borbu protiv epidemije cijepljenje - rekao je Plenković, dodavši da ne očekuje bunt poslodavaca.

- Meni je kao predsjedniku Vlade bitno da zemlja ne dođe u crveno. Ja želim to izbjeći - rekao je o turističkoj sezoni.

Poručio je da ne vjeruje u teze da se ljudi ne cijepe zbog nepovjerenja prema Vladi ili Stožeru.

- Ja toj medijskoj tezi o nepovjerenje u Stožer ne vjerujem. Može se informirati najneupućeniji građanin i može saznati da svijetom vlada pandemija. Ta teza je netočna i izmišljena, kao mi bi se cijepili ali da nam to ne tumači Beroš, Plenković ili Capak. Ljudi se ne cijepe jer vjeruju neprovjerenim izvorima. Mislim da nema nikog u Hrvatskoj tko može reći ‘ne znam da postoji covid’, ne znam tko je taj tko u to vjeruje. Neka mijenjaju ekipu kad dobiju izbore - rekao je premijer.