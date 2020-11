'Imamo novca za tri mjeseca, a onda naša djeca s Downovim sindromom ostaju bez terapije'

Djeca koja prije nisu mogla ni govoriti, sada pjevaju, bebe od nekoliko mjeseci drže bočice. To je naš rad s njima, ali ostajemo bez financija, upozorava Davor Bačević ispred udruge "Sindrom down 21"

<p>Splitska udruga "<strong>Sindrom down 21"</strong> ima sredstava za još tri mjeseca rada s korisnicima. Nakon toga, ako se nešto ne promijeni, njihov 71 korisnik ostat će bez njihovih usluga, defektoloških radionica i fizikalnih terapija. Zato su iz udruge poslali apel svima, te otvorili posebnu internet stranicu za donacije kako bi djeca i dalje mogla koristiti terapije.</p><p><strong>Davor Bučević</strong>, predsjednik udruge objasnio nam je situaciju:</p><p>- Naše uobičajene aktivnosti, defektološke radionice, fizikalne terapije i glazbene radionice mjesečno nas koštaju oko 35.000 kuna. U ovom trenutku mi imamo sredstava za još tri mjeseca, nakon čega više nećemo imati novca za održavanje tih aktivnosti. Apeliramo za pomoć i nalazimo se kako znamo, a ova godina je kao i svima i nama posebno teška i nemamo drugog načina da dođemo do sredstava.</p><p>Bučević je pojasnio i koliko su važne njihove terapije istaknuvši kako su defektološke radionice i fizikalne terapije posebno važne za najmlađe, onima kojima su mišići jezika i lica slabiji. Sa svima njima rade stručnjaci.</p><p>- Ne želimo da djeca ostanu bez toga jer smo do sada imali odlične rezultate u radu. Djeca koja prije nisu mogla ni govoriti, sada pjevaju, bebe od nekoliko mjeseci drže bočice što je prije terapija bilo nezamislivo i slično. Zato još jednom apeliramo na sve koji mogu pomoći da nam i pomognu da djeca nastave napredovati - poručio je Bučević.</p><p>Udruzi možete pomoći preko ovog računa:<br/> <strong>Udruga za sindrom Down Split 21<br/> HR8424070001100573151</strong></p><p>Ili u kampanji na <strong><a href="https://gogetfunding.com/help-down-syndrome-21-split-fund-therapeutic-workshops/?fbclid=IwAR2LsKAXDJkukL932GBu65tAlCoj7JZdhRE00QfzIwmjN8mrcszv61qeS48">GoGetFunding</a></strong>.</p>