Imamo popis: Direktori u HEP-u su pali zbog ovih sportskih događaja. Neki nisu ni održani

Nakon uhićenja Berislava Gluića, Ivice Žigića, Nikole Domitrovića i njegove supruge Petre Kulić, Radoslava Rodića, Željka Krnetića, Dalibora Novaka i još 12 raznih 'direktora', 'poduzetnika' i djelatnika HEP-a, razotkrio se i popis sportskih događaja za koje su navodno zlouporabljene donacije. Konkretno, prema sumnjama istražitelja, model muljanja uhićenih je navodno bio da se dijele donacije za razne sportske događaje koji uopće ne bi bili organizirani!

Izvukli smo popise donacija od zadnjih par godina, koje je kontrolirao i nadzirao Ivica Žigić, sad uhićeni direktor Sektora korporativnih komunikacija. On je to, prema sumnjama istražitelja, zloporabio pa je dodjeljivao donacije tvrtkama uhićenih poduzetnika i utjecao da se ne nadzire kako se donacije troše. Štoviše, on i Gluić su navodno davali upute Domitroviću kako da izradi dokumentaciju da sve bude odobreno i da nitko ništa ne pita. I tako su, navodno, od 2019. do 2022. godine iz HEP-a izvukli 320 tisuća eura.

Sto tisuća kuna, za početak

Tako 2019. godine, Domitrovićeva tvrtka I-RED dobiva 100 tisuća kuna od HEP-a, međutim nema zapisa za što točno. Samo su zavedeni pod kategorijom 'Mladi'. I-RED je registrirana kao tvrtka za 'ostalo inženjerstvo i tehničko savjetovanje'. ŽNK Agram, kojeg je Domitrović predsjednik, dobiva 8 tisuća kuna. Krnetićeva tvrtka Unique - Best je dobila također 100 tisuća kuna za Otočnu trail ligu 2019. godine. HEP je zaista naveden kao sponzor, međutim Krnetićeva tvrtka, koja se inače bavi građevinom, nije ni sponzor ni organizator prema javno dostupnim podacima. No Domitrovićeva supruga Petra Kulić je zaljubljenica u trail trčanje i na njenoj web stranici je objavila fotografije s te utrke. Novakova tvrtka Karydia je dobila također 100 tisuća kuna, za sponzorstvo 18. međunarodnog nogometnog turnira AGRAM. Na tom događaju sponzor zaista je bio HEP, međutim Karydia se ne spominje ni kao sponzor ni kao organizator. Druga Novakova tvrtka, Levelpro je također dobila 100 tisuća kuna, za utrku 'Northen Dalmatia Trail', čije ime čak nisu ni ispravno napisali. I opet, nema javno dostupnih podataka da ju je Levelpro organizirao ili sponzorirao. Dapače, organizator je isti atletski klub iz Vodica koji je organizirao Otočnu trail ligu za koju je Unique-Best dobio novac. Na popisu sponzora i prijatelja tog atletskog kluba nema ni HEP-a ni navedenih tvrtki.

Godinu dana nakon, 2020., Domitrovićev I-RED opet dobiva 100 tisuća kuna za mlade, ali nema opisa projekta. Ispada da su dobivali 100 tisuća kuna javnog novca jer su se tako, sumnjaju istražitelji, Domitrović i Žigić dogovorili. Što je tu bilo za Žigića još nije poznato jer za sad nema informacija o mitu.

Preuzimali tuđe događaje?

I-RED je i 2021. godine navodno financirao ili organizirao Hrvatski trail kup za što su dobili 98 tisuća kuna. Međutim, opet nema informacija o tom događaju. Isti iznos je dobila tvrtka Domitrovićeve supruge, Petre Kulić Domitrović, i to za Otočnu ligu 2021. godine. Za taj događaj HEP je naveden kao jedan od pokrovitelja, ali tvrtke Game Changer nema nigdje, ni u organizaciji, jer to organizira atletski klub iz Vodica. Unique-best je za Dalmacija Ultra Trail 2021. dobila 97 tisuća kuna, no opet ih nema ni među organizatorima ni sponzorima. Sto tisuća kuna dobila je i tvrtka Levelpro za Nogometni turnir za djecu "Dječji nogometni Sisak 2021" - mlađi pioniri. I opet, nema javno dostupnih informacija da su organizirali ili sponzorirali takav događaj. Karydia je dobila 100 tisuća kuna za Zagreb Futsal Open 2021, a s tim događajem je povezana samo na ovom popisu donacija sa službenih stranica HEP-a. Nigdje drugdje se ne spominju. Pojavljuje se još jedna Novakova tvrtka, EkoAgro.Club koja je za Oceanman Croatia 2021 dobila točno 97.817 kuna i 79 lipa. Kako su došli do tog iznosa, nije poznato. Ta plivačka utrka se zaista je održala na Hvaru ali niti ju je Novakova tvrtka organizirala niti ju je sponzorirala. Jedina poveznica je, opet, popis donacija s HEP-ovih stranica.

Novi pravilnik ih je zaustavio

2022. godine, Domitrovićev I-RED nije dobio ništa, ali je zato Krnetićev Unique-best dobio 98 tisuća kuna za Dalmacija Ultra Trail, a Novakova Karydia isto toliko za Razvojni kamp ženskog nogometa Zagreb 2022. Opet, to organizira HNS, a ova tvrtka se spominje samo u HEP-ovom izvještaju o donacijama. Ostale tvrtke se ne spominju, kao da su te godine bili suzdržani. Odgovor leži u novim pravilnicima koji uređuju donacije i sponzorstva, a doneseni su upravo 2022. godine. Od tad se donacije državnih tvrtki strože kontroliraju, uvedeno je obavezno izvještavanje nadležnih ministarstava o donacijama, a propisani su i jasni uvjeti za dodjelu, pogotovo kad su u pitanju sportski i kulturni događaji. Vjerojatno ih zato nema ni na popisu donacija za 2023., 2024. ni 2025. godinu. Postalo je preteško izmišljati razloge donacija. Kad se sve navedeno zbroji, ispada oko 180 tisuća eura, no ovo nisu sve tvrtke koje Uskok sumnjiči jer će popis sigurno biti širi.