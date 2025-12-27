Stranke dobivaju novac poreznih obveznika za svakog saborskog zastupnika, ali i za svakog lokalnog vijećnika i troškove promidžbe. HDZ je najbogatija stranka, a SDP kao najveća oporbena i ne stoji najbolje
OVAKO DIJELE NAŠ NOVAC PLUS+
IMAMO POPIS Strankama smo dali 17 mil. eura! A dogodine će dobiti još više zbog ove 'kvake'
Čitanje članka: 3 min
Lijepo je biti saborski zastupnik s plaćom višom od 4000 eura i neobveznim radnim vremenom. Ali je lijepo i strankama koje imaju zastupnike u Saboru, ali i lokalnim vijećima. Jer porezni obveznici strankama dodatno plaćaju što imaju zastupnike. Zove se to “naknada za redovni rad”, ali one nisu jedine koje stranke dodatno ubiru.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku