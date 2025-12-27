Obavijesti

OVAKO DIJELE NAŠ NOVAC PLUS+

IMAMO POPIS Strankama smo dali 17 mil. eura! A dogodine će dobiti još više zbog ove 'kvake'

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 3 min
IMAMO POPIS Strankama smo dali 17 mil. eura! A dogodine će dobiti još više zbog ove 'kvake'
Foto: Patrik Macek, Sanjin Strukić, Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Stranke dobivaju novac poreznih obveznika za svakog saborskog zastupnika, ali i za svakog lokalnog vijećnika i troškove promidžbe. HDZ je najbogatija stranka, a SDP kao najveća oporbena i ne stoji najbolje

Lijepo je biti saborski zastupnik s plaćom višom od 4000 eura i neobveznim radnim vremenom. Ali je lijepo i strankama koje imaju zastupnike u Saboru, ali i lokalnim vijećima. Jer porezni obveznici strankama dodatno plaćaju što imaju zastupnike. Zove se to “naknada za redovni rad”, ali one nisu jedine koje stranke dodatno ubiru.

