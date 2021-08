Gost Dnevnika HTV-a bio je virusni imunolog Luka Čičin-Šain iz Helmholtz centra za infektološka istraživanja u njemačkom Braunschweigu.

- Sve govori u prilog tome da smo na početku novog vala, ako se u tjedan dana broj još jednom udvostruči onda stvarno imamo problem. Naročito je zabrinjavajuće da u Hrvatskoj i dalje imamo visok postotak osoba koje nisu cijepljene jer su to osobe koje su izložene ozbiljnim oblicima bolesti, rekao je.

- Jako je teško odgovoriti na pitanje koji bi postotak cijepljenih u starijoj populaciji bio jamstvo da zdravstveni sustav može izdržati pritisak oboljelih, jer sada imamo posla s novom varijantom, s delta varijantom koja je zaraznije od dosadašnjih. Međutim, ono što je sasvim jasno je da se sa svakim višim postotkom cijepljenih snižava pritisak na bolnice. Tako da nije bitno koliki će biti taj postotak cijepljenih nego je bitno da se svatko, tko još treba, čim prije javi centrima za cijepljenje i da tamo dobije svoju dozu, naglasio je.

- Koliko su česti slučajevi zaraze i težih komplikacija kod potpuno cijepljenih ovisi o cjepivu. Zato jer osobe koje su dva puta dobile Astra Zenecu imaju tri puta manju šansu da se zaraze, a oni koji su dobili Pfizer, otprilike 5 do 10 puta rjeđu šansu zaraze. Međutim, ono što je vjerojatno važnije je da oba cjepiva nude visoku zaštitu protiv teških oblika bolesti. Onih gdje se završi u bolnici. I tu oba cjepiva daju više od 10 puta zaštitu protiv takvih teških oblika, mi to zovemo opasnost od hospitalizacije. I još bih naglasio, ovo su aktualne brojke, od kad imamo delta virus, do ljeta je zaštita bila još efikasnija, ali i sada cjepivo čini veliku zaštitu i veliku razliku, istaknuo je.

- Prirodni imunitet u svakom slučaju pruža neki oblik zaštite, ali to je nešto slabije od cjepiva. Protiv delta varijante je zaštita od prirodnog imuniteta čak nešto veća nego što je bila prije, prema rezultatima jedne novije studije, tako da je sada na razini negdje Astra Zeneca cjepiva. Međutim važno je naglasiti da i osobe koje su preboljele, a onda se cijepile, imaju bolju imunološku zaštitu protiv infekcije nego osobe koje su samo preboljele. Tako da se i toj skupini preporučuje da se cijepe, poručio je.