Imamo pun kapacitet pacijenata koji trebaju našu skrb, hotel Toplice već je mjesecima prazan

Iz županije Krapinsko-zagorske apeliraju na Nacionalni stožer da se umjesto Specijalne bolnice u Stubičkim Toplicama, prazni Hotel Toplice pretvori u Covid bolnicu

<p>Ministar Beroš je u subotu došao razgovarati o mogućnostima smještaja Covid pozitivnih pacijenata u specijalne bolnice, između ostalog i kod nas u Stubičke Toplice. A što ćemo s našim pacijentima? Pa najvjerojatnije ćemo ih poslati kući ili u neke druge ustanove, što nikako nije dobro. Trenutno još uvijek ne razmišljamo o tome, kazao nam je ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice <strong>Davor Grediček</strong>. </p><p>Njemu se, kao ni medicinskim djelatnicima i pacijentima u Stubičkim Toplicama, Beroševa ideja o pretvorbi specijalnih bolnica u Covid centre nimalo ne sviđa. No, kažu, nemaju izbora. Oni su uz Specijalnu bolnicu u Krapinskim Toplicama, jedina specijalizirana ustanova za rehabilitaciju na području središnje Hrvatske koja prima pacijente iz Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke te Zagrebačke županije. </p><p>- Ako nas proglase Covid bolnicom, to ćemo i biti jer ne želimo protusloviti ministru, no dužni smo ga izvijestiti o svim negativnim posljedicama koje iz toga mogu proizaći - kaže Grediček. </p><p>Negativnih posljedica je pak, na pretek. Prvenstveno bi takva odluka najviše oštetila pacijente na rehabilitaciji koji ne bi mogli dobiti adekvatnu liječničku skrb niti rehabilitacijsko liječenje. Zatim bi deseci fizijatara i fizioterapeuta te stručnjaka koji tamo rade ostali bez svog radnog mjesta. </p><p>- Trenutno imamo oko 180 pacijenata, to su uglavnom akutni bolesnici koji dolaze ovdje iz različitih županija; pacijenti nakon moždanih udara, traume... Kada kirurško liječenje u bolnici završi, pacijenti dolaze ovdje na nastavak liječenja te rehabilitaciju. Prema tome, uskraćivati takvim pacijentima ovaj dio zdravstvene zaštite nikako nije dobro - objašnjava nam Grediček. </p><p>- Osim bolničkih pacijenata, svakodnevno radimo i ambulantne, a svakog dana u bolnicu nam dolazi oko 200-tinjak pacijenata na ambulantno-fizikalni tretman. Ako postanemo Covid bolnica, moramo se svega odreći, ne možemo raditi 'na pola'. Drugim riječima, ova bolnica mora ostati specijalna bolnica ili u potpunosti Covid bolnica. Miješati to dvoje nema smisla - dodaje. </p><p>Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice ujedno je i jedina takva bolnica koja u vremenima krize, posebno u zdravstvenom sustavu <strong>posluje pozitivno</strong>. Iako je u travnju 2020. godine slovila kao jedna od 'korona žarišta', nakon nekoliko mjeseci borbe opet rade punim kapacitetom te se nadaju da će tako i ostati. </p><p>- Ako i postanemo Covid bolnica, moramo se kompletno odreći ovog posla. Prema tome, jedna bolnica koja je poslovala pozitivno, kada postane Covid centar, mora razmišljati kako će drugi mjesec isplatiti plaću svojim radnicima. Nama HZZO daje mjesečni limit od milijun i pol kuna, a nama za plaće treba barem dva milijuna te još pola milijuna za materijalne troškove. Ako mi još na tržištu ne zaradimo milijun i pol kuna, ne možemo poslovati. I o tome se treba voditi računa u svemu ovome - priča nam ravnatelj specijalne bolnice. </p><h2>Smještaj Covid bolesnika u hotel Toplice kao bolja opcija </h2><p>Osim toga, ova specijalna bolnica uopće nije ni opremljena za Covid bolesnike, a da bi se oni, pa i najblaže oboljeli doveli ovamo, prostor bolnice bi se morao skoro pa u potpunosti preurediti i 'nadograditi'. Većinu medicinskih djelatnika morali bi poslati kući, a dovesti Covid stručnjake - epidemiologe, infektologe...</p><p>- Mi smo specijalizirani za medicinsku rehabilitaciju, u tom poslu smo dobri, a to pokazuju i međunarodni certifikati koje posjedujemo. Time garantiramo pacijentima, ne samo iz Hrvatske već i cijelog svijeta, da će dobiti vrhunsku terapiju. Za to smo specijalizirani, ne za Covid pacijente. Što ćemo sa medicinskim djelatnicima? Možemo ih jedino poslati kući. Onda bi se umjesto njih trebali dovesti neki sasvim drugi stručnjaci, epidemiolozi i infektolozi iz drugih gradova i županija. Ni prostor bolnice nije namijenjen za Covid pacijente jer sobe nemaju priključke za kisik. Nemamo ni svoj vlastiti laboratorij niti adekvatnu rengensku dijagnostiku - kaže nam Grediček.</p><p>Grediček tvrdi će prihvatiti sve što ministar Beroš odredi, ali na njemu je, kao ravnatelju da upozori na sve moguće nedostatke takve odluke. Sukladno tome, Krapinsko-zagorska županija je zajedno sa Županijskom stožerom poslala prijedlog Nacionalnom stožeru o alternativnom smještaju za Covid bolesnike - u Hotel Toplice koji se nalazi u neposrednoj blizini specijalne bolnice u Krapinskim Toplicama te mjesecima zjapi prazan. </p><p>- Mi smo još prije dali zahtjev da se mobilizira prazni hotel u Krapinskim Toplica te smo taj zahtjev još dodatno obrazložili i poslali u Nacionalni stožer i Ministarstvo zdravstva. Sve predradnje smo poduzeli još prošli tjedan te smo razgovarali sa stečajnim upraviteljem, vlasnicima, direktorima komunalnih poduzeća potrebnih da se ponovno uključe voda, struja i plin pa čak i sa ložačem. Tu ne radimo nikakvu gospodarsku štetu, a na 100 metara udaljenosti imamo Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice koja je izuzetno kvalitetno opremljena potrebnom dijagnostikom, dok bi s druge strane uzorke iz Stubičkih Toplica trebali na analizu slati u Opću bolnicu Zabok i bolnicu hrvatskih veterana. Ako Stožer i Ministarstvo donesu odluku da to bude taj objekt, mi ćemo ga u najkraćem mogućem roku pripremiti da služi svrsi. Ako bude odluka da to ipak bude Specijalna bolnica u Stubičkim Toplicama, mi ćemo opet napraviti sve po pravilima struke da se stavi u funkciju – poručio je župan <strong>Željko Kolar</strong>.</p>