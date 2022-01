Jasno kažemo - ako Rusija poduzme akciju protiv Ukrajine, tad ćemo dodatno zaoštriti sankcije režimu ciljajući poslovne krugove i ljude koji su najbliže povezani s Kremljom.

Izjavio je to britanski državni tajnik u ministarstvu financija Simon Clarke i dodao da će sankcionirati sve poslovne interese i ljude najtješnje povezane s Putinom. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je ta prijetnja napad na ruska poduzeća, da podriva britansku investicijsku klimu i povećava napetosti u Europi.

Uz to, američka državna podtajnica Victoria Nuland objasnila je da Washington trenutno radi na nizu mjera koje bi bile nametnute ako bi Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, ali neće unaprijed dati do znanja Kremlju kakve bi one bile. Istodobno saveznici šalju dodatne snage i opremu u istočnu Europu.

Danska šalje fregatu u Baltičko more i četiri lovca F-16 u Litvu, Španjolska šalje brodove i razmišlja o slanju borbenih zrakoplova. Francuska je objavila spremnost za prebacivanje snaga u Rumunjsku, Nizozemska šalje dva lovca F-35 u Bugarsku i stavlja u pripravnost brod i kopnene snage, SAD je stavio u pripravnost oko 8500, a NATO 5000 vojnika s tendencijom povećanja na čak 50.000. Njemačka je poslala poljsku bolnicu. Amerika je poslala pomoć u vidu protuoklopnih sustava Javelin i ručnih prijenosnih protuzrakoplovnih sustava Stinger. Slično su učinile i baltičke zemlje - Estonija, Latvija i Litva. Estonija je planirala poslati haubice, ali one su podrijetlom iz Njemačke i trebaju dozvolu Njemačke. Kanada i Velika Britanija poslale su instruktore za obuku.

S druge strane, Rusija je najjača tenkovsko-oklopna sila na svijetu. Ima više tenkova nego sve zemlje Europe zajedno. Pored tenkova, imaju više od 1000 tzv. lovaca tenkova. Ruska protuoklopna oružja su među najboljima na svijetu, bilo da je riječ o ručnim raketnim bacačima ili protuoklopnim vođenim raketnim sustavima.

Kad je riječ o topničkim sredstvima, Rusija ih ima više nego sve zemlje EU zajedno. Prevladavaju samohodni višecijevni lanseri raketa, Rusija ih ima najviše u svijetu. Što se tiče zračnih i morskih snaga, i tu je Rusija među prvima u svijetu, pogotovo u podmornicama. Kad se govori o vojsci, Rusi imaju spremnih oko 900.000 vojnika, a oko 100.000 se nalazi na granici s Ukrajinom.

Britanski premijer Boris Johnson razmatra udvostručenje broja vojnika raspoređenih na "zadaćama jačanja europskih granica".

- Nećemo tolerirati destabilizirajuću aktivnost Rusije i uvijek ćemo stajati uz naše saveznike iz NATO-a - rekao je britanski premijer. 