'Imamo tri broda za dovršiti, no mjesecima nismo plaćeni...'

Drama s Uljanikom dobiva pravosudni nastavak. Počelo je jučerašnjom velikom policijskom akcijom. Nakon premetačine domova i službenih ureda, uhićeno je 12 osoba. Među njima Gianni Rossanda, bivši šef Uljanika. Sumnjiči ih se da su brodogradilište i državni proračun oštetili za milijardu i 200 milijuna kuna. Akcija se pripremala sedam mjeseci.

U emisiji Otvoreno gostovali su potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić, odvjetnik bivšeg predsjednika Uprave Uljanik grupe Anto Nobilo, radnik i član NO brodogradilišta Uljanik Samir Hadžić, predsjednik IDS-a i gradonačelnik Pule Boris Miletić te Elvis Mileta, novinar HRT-a.



Radnik i član NO brodogradilišta Uljanik Samir Hadžić kaže da u Uljaniku na dokovima imaju dva broda koji su u završnoj fazi gradnje - jaružalo belgijske kompanije Jan de Nul i luksuzni polarni istraživački kruzer Scenic eclipse te brod za kuvajtskog naručitelja koji je u početnoj fazi.

- Na jaružalu se radilo do početka ovog štrajka. Jan de Nul je pokušavao dogovoriti s vladom da se ovaj brod završi. Rok je bio do 8. ožujka, krajnji rok je bio 12. ožujka. Pregovarali su direktno i ja ne znam što je dogovoreno, rekao je Hadžić.Potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić rekao je da on može reći što je dogovoreno.- Brod je koštao 173 milijuna dolara, vlasnik je dao 160 milijuna dolara avansa da se brod napravi. Naravno, mi smo to pokrili s jamstvom. Na brod se do sada potrošilo 140 milijuna dolara. Gdje je nestalo ovih 20 milijuna mi ne znamo, to će valjda netko drugi utvrditi, poručio je ministar. Kaže da treba još 30-tak milijuna dolara da bi se brod dovršio.

- On pristaje da mi damo 22 milijuna dolara, da on da 8 milijuna i da nam otpusti jamstvo od 130 milijuna eura, ali ne želi niti čuti da se to napravi u Uljaniku, rekao je. Tvrtka jako oteže rokove, gubi poslove i oni ne vjeruju da se taj brod u Uljaniku može završiti, dodao je.



Hadžić kaže kako to nije točno.

- S Jan de Nulom se puno puta razgovaralo prije ovih rokova, to su rokovi koje je on zadnje dao. Računica je vrlo jednostavna, nema tu ljubavi. Najjeftinije je brod završiti u Uljaniku - ne morate ga otkačiti, ne morate ga vući. Jedine luke u kojima se taj brod može završiti su Dubai i Singapur. Dok ga dovuče do tamo i postavi infrastrukturu proći će godina i pol. U Uljaniku ga može završiti za 6 mjeseci s financiranjem koje je ministar Tolušić spomenuo, ustvrdio je. Kaže da ga Jan de Nul ne želi završiti u Uljaniku zato što vlada do 12. ožujka nije riješila ništa u Uljaniku. Ne žele ga završiti u Hrvatskoj, a ne u Uljaniku, dodao je.



- Mi s Jan de Nulom surađujemo jako dugo ali kako ćemo ispoštovati rokove kada radnici mjesecima nisu dobili plaće, zapitao se Hadžić.

- Jan de nul ne želi završiti brod ne zbog Uljanika nego zato što nisu uspjeli postići dogovor koji je načelno napravljen, samo se čekala odluka. Čekala se odluka o međufinanciranju, taj novac bi išao na poseban račun kako se ne bi koristio za nešto drugo, nadzirao bi ga Jan de Nul, a nezavisna revizorska kuća bi pratila završetak tog broda. Dakle, plan postoji. Jan de Nul ne želi završiti brod ovdje zato što je izigran od strane stare i nove uprave. A Vlada ima valjda vremena. I onda je lakše pustiti milijardu da padne na državni proračun nego za 22 + 8 završiti taj brod u Puli za 6 mjeseci, ustvrdio je Hadžić. Na pitanje voditelja odgovorio je da ne bi dopustili da se brod otegli negdje drugdje.



Ministar Tolušić je rekao kako razumije radnike ali, ističe, ovo što g. Hadžić govori jednostavno nije točno.

- Nije u pitanju samo 22 + 8 milijuna. Dok maknemo blokade s računa Uljanika, dok platimo kooperante i dobavljače, isplatimo plaće radnicima, cifra se penje preko 100 milijuna eura. I nije to ništa sporno, ali hajdemo govoriti o pravim ciframa, poručio je ministar.- Kada govorimo o polarnom kruzeru, za koji su vraćena jamstva, brodu koji je u vlasništvu tvrtke koja ga je gradila i koja sada pokušava taj brod završiti sa svojim kooperantima, od kojih su neki i radnici Uljanika, ali ne mogu jer radnici ne mogu ući u brodogradilište, ustvrdio je Tolušić.Hadžić mu je odgovorio da bi se završetak tog kruzera financirao s posebnog računa o kojem je govorio. Također je istaknuo da su radnici Uljanika sedam mjeseci bez plaće te da su ljudi očajni.Predsjednik IDS-a i gradonačelnik Pule Boris Miletić kaže da se ne može govoriti kao da su problemi Uljanika od jučer.- Mi moramo uzeti kontekst vremena u obzir, što je bilo s narudžbama i brodovima 17 mjeseci unatrag kada je došla prva informacija da Uljanik grupa ulazi u fazu insolventnosti i da neće moći podmirivati svoje obveze, istaknuo je dodavši kako je najveća odgovornost za to na Upravi koja je vodila tvrtku. Odbacio je tvrdnje voditelja da je IDS gospodar Istre već 20 godina.- Možda se tako političke stranke ponašaju drugdje ali u Istri ne. Lokalna i regionalna uprava u brodogradilištu ima oko 0,7% dionica u udjelu vlasništva. Mi niti možemo postaviti Nadzorni odbor niti smo postavili Upravu. Ti ljudi nikad nisu bili članovi IDS-a, istaknuo je dodavši da je Uprava najodgovornija ali da se ne može amnestirati niti državu koja ima 25% udjela u Uljaniku.- Država je 17 mjeseci unatrag znala što se događa u Uljaniku i da dolaze problemi, a onda se čudimo što se događa danas, rekao je.Tolušić mu je poručio da nema pojma što je država napravila. Miletić mu je odgovorio da su prije 17 mjeseci upozorili tadašnju ministricu Dalić da dolaze problemi. Tolušića je upitao zašto se toliko čekalo, zašto se odobrio rescue aid od 96 milijuna eura za kojeg se znalo da može trajati 6 mjeseci, zašto su inscenirali štrajk a plaću isplatili na način na koji se mogla isplatiti i bez štrajka.Elvis Mileta, novinar HRT-a, rekao je kako uživa gledati svađu političara jer se to može, kako je ustvrdio, vidjeti jedino na televiziji jer kada se ugase kamere oni uglavnom odu zajedno na kavu.- Ovaj problem nije od jučer, ali nije niti počeo prije 17 mjeseci, on traje 17 godina. Sve je počelo još u prošlom mileniju kada je tadašnji predsjednik IDS-a među svojim čestim vizijama imao i onu da Pula mora postati novi Monte Carlo. Jedino što se nije uklapalo u tu njegovu viziju bilo je brodogradilište Uljanik. Sve bi ostalo na viziji da se 2000. nije promijenila vlast i predsjednik IDS-a nije postao ministar, da se nije zatim zbog pobune u vlastitim redovima morao vratiti u Istarsku županiju i biti župan i tada je zapravo operativno počela propast Uljanika. Sve ovo što se sada događa je posljedica toga. Neću reći da nije kriva Uprava i država ali je svakako kriva i lokalna politika koja je imala viziju o kojoj sam govorio, ustvrdio je. Gradonačelnik Miletić te je optužbe nazvao neistinitima.Odvjetnik bivšeg predsjednika Uprave Uljanik grupe Anto Nobilo ustvrdio je kako kazneni postupak neće riješiti problem brodogradilišta Uljanik. Kaže da milijarda i dvjesto milijuna kuna o kojima svi govore - ne postoji.