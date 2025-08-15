Vladimir Bakarić bio je sin poznatog suca Stjepana Bakarića, koji je Josipa Broza u Ogulinu 1927. osudio na sedam mjeseci zatvora. Stipe Šuvar smatrao ga je najpametnijim hrvatskim političarem, piše Express
VLADIMIR BAKARIĆ SVILENI PLUS+
Imao je dva preparirana tigra u uredu. Tuđmana politički likvidirao, izdao Savku i Tripala
U dubini kadra, iza raskošno, filigranski izrezbarenog radnog stola od plemenitog drveta, sjedi muškarac čiju su glavu prekrile bijele vlasi. Iza njega na zidu nazire se slika, ali to nije portret druga Tita, nego neko umjetničko djelo. Sve u svemu, konvencionalno, fotka bi mogla nositi naslov “Portret socijalističkog rukovodioca u crno bijeloj tehnici”, ali stvar ipak nije crno-bijela - pozornost privlači pod prostorije, na kojemu se nalaze dva preparirana tigra, širom razjapljenih čeljusti...
